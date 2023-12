Comforte neemt Dienstenbedrijf Wevelgem (en alle medewerkers) over

Binnen de dienstenchequesector wordt het steeds moeilijker om als kleine speler te overleven. “Om de uitdagingen het hoofd te bieden, gingen we op zoek naar een duurzame en betrouwbare partner die zich ook in Wevelgem wil verankeren en een sterke sociale missie heeft. Die vonden we in vzw Comforte”, zegt Marie De Clerck, voorzitter van Dienstenbedrijf Wevelgem.

Bert Goethals, manager van Comforte, vult aan: “Met Comforte zijn we actief in heel Zuid-West-Vlaanderen. We streven naar alleen maar glimlachende klanten en fiere medewerkers. Comforte maakt deel uit van de inclusieve netwerkonderneming Groep Ubuntu die actief is in de zorg, dienstenchequesector, de sociale economie en de arbeidszorg.”

Volgens Marie De Clerck gingen heel wat gesprekken met Comforte, de medewerkers en de gemeente Wevelgem aan de overname vooraf. “We zitten op dezelfde golflengte en zijn tevreden dat we activiteiten van Dienstenbedrijf Wevelgem kunnen verderzetten. Vanaf 1 januari zal dit dus onder de naam van Comforte zijn.”

Alle 110 medewerkers worden door Comforte uit Zwevegem overgenomen. De huishoudhulpen blijven uiteraard ook de klanten bedienen want voor hen verandert er niets.

Het kantoor in Wevelgem blijft de vaste stek waar de klanten en de huishoudhulpen uit de regio Wevelgem terechtkunnen. Ook iedereen die een job als huishoudhulp zoekt, is er welkom.

“Op die manier realiseren we in een verruimde regio onze sociale missie en zorgen we mee voor werkzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen”, besluit Bert Goethals.

Info:www.comforte.be