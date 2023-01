Colruyt wuift Arnold Spriet, pionier van de Torhoutse vestiging, na carrière van 40 jaar uit

De tranen van ontroering vloeiden rijkelijk op oudejaarsdag in de Torhoutse Colruyt-vestiging aan de Kortemarkstraat. Arnold Spriet uit Ichtegem is 60 jaar geworden en was na ruim 40 jaar trouwe dienst aan zijn laatste werkdag toe bij de warenhuisketen. Hij gaat met pensioen.

De collega’s en gerant Tim Jamart wuifden hem in de winkel feestelijk uit tijdens een plechtig moment en overhandigden geschenken: een Colruyt-jas met de handtekeningen van de zowat 80 personeelsleden op, een biermand en een cadeaucheque. Arnold was compleet verrast: hij wist nergens van. Er werd een erehaag gevormd en zichtbaar aangedaan mocht hij er doorheen stappen. Hij is bij Colruyt gestart op 5 juni 1982 in Roeselare. Na ruim zes jaar verhuisde hij voor een kleine drie jaar naar de winkel in Kortrijk en toen in oktober 1991 de Torhoutse vestiging openging, trad hij daar in dienst. Hij was er intussen de enige overgebleven pionier. De voorbije 26 jaar droeg hij de verantwoordelijkheid over de diepvriesafdeling, waar zijn collega’s zijn sappige humor en hilarische uitspraken hard zullen missen. Tijdens zijn Roeselare-periode leerde hij zijn vrouw Carine Vercruyce kennen, met wie hij in Ichtegem woont. Zij werkte toen ook voor Colruyt en is nu actief in de OKay-winkel in Koekelare. Wat Arnold straks in zijn vrije tijd zal doen? In de tuin werken, voor zijn duiven, poezen en kippen zorgen, zich inzetten voor een vogelasiel en vrijwilliger worden bij Mooimakers. Hij staat onwennig met gekruiste armen centraal op de foto, omringd door de collega’s en met de biermand aan zijn voeten. (foto JS)