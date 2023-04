Colruyt schrapt tot 192 banen bij Dreamland en Dreambaby: alle winkels woensdag gesloten

Colruyt voert bij speelgoedwinkelketen Dreamland en babywinkel Dreambaby een herstructurering door. Daarbij sluit de retailgroep zes winkels in België en schrapt ze tot 192 jobs. Daarnaast verkoopt Colruyt een meerderheid van Dreamland aan speelgoedwinkelketen ToyChamp. Alle Dreamland-winkels blijven woensdag gesloten.

Dreamland en Dreambaby worstelen met stijgende concurrentie en het toenemende onlinekoopgedrag van consumenten. Die wegen op de verkopen en de winstgevendheid, benadrukt Colruyt. De keten liet ook weten dat alle Dreamland-winkels woensdag 19 april gesloten blijven.

Herstructurering

Colruyt grijpt dus in met een herstructurering. De groep wil tot 192 van de zowat 1.100 jobs schrappen. Eén van 48 winkels van Dreamland en vijf van de 32 vestigingen van Dreambaby zouden sluiten. Het zou gaan om de Dreamland-winkel in Hasselt en Dreambaby-vestigingen in Drogenbos, Beveren, Hoei, Tienen en Vilvoorde.

“We zijn ons volledig bewust van de menselijke en sociale gevolgen van deze intentie tot herstructurering, en we gaan er dan ook alles aan doen om constructief samen te werken met alle betrokken partijen en de medewerkers de nodige begeleiding te bieden”, verzekert ceo Jef Colruyt.

ToyChamp neemt over

Daarnaast doet Colruyt het grootste deel van Dreamland van de hand. Speelgoedwinkelketen ToyChamp, dat meer dan dertig vestigingen heeft in België en Nederland en een distributiecentrum in Genk, neemt 75 procent van de aandelen over. Financiële details over de deal, die tegen eind dit jaar rond zou moeten zijn, geven de beide partijen niet vrij.

Dreamland zal blijven bestaan “als merk en als juridische entiteit en werkgever”, zegt Colruyt. Het huidige management blijft op post.

In West-Vlaanderen telt Dreamland vier vestigingen: Roeselare, Kuurne, Waregem en Brugge. Die hebben telkens ook een Dreambaby onder hetzelfde dak.