Colruyt Roeselare heropent op woensdag in ruimere en duurzamere winkel

Op woensdag 29 maart opent de Colruyt in Roeselare opnieuw zijn deuren. De winkel in de Diksmuidsesteenweg is vernieuwd en heringericht met de nodige aandacht voor duurzaamheid. Klanten kunnen er vanaf woensdag ook terecht in een gloednieuw Collect&Go-afhaalpunt.

Colruyt Roeselare is een ruime winkel met een uitgebreid assortiment kwaliteitsproducten voor de laagste prijzen. Gerant Stijn Maertens: “In de vernieuwde winkel kunnen klanten in de versmarkt terecht voor nog meer keuze aan producten zoals groenten en fruit, salades, kaas of kant-en-klare maaltijden. Ook de beenhouwerij werd heringericht en heeft nu een open atelier waar je onze gekwalificeerde beenhouwers aan het werk ziet. Ze versnijden het vlees ter plaatse en zijn makkelijk aanspreekbaar bij vragen of voor speciale bestellingen.”

Collect&Go

Colruyt denkt steeds na hoe boodschappen doen nog efficiënter kan, daarom kreeg de vernieuwde winkel een gloednieuw Collect&Go-afhaalpunt. Eerder konden klanten voor Collect&Go al terecht bij OKay Roeselare. Dit afhaalpunt blijft bestaan. Bovendien kunnen klanten hun boodschappen in Roeselare ook aan huis laten leveren.

Zoals altijd heeft Colruyt ook bij de vernieuwing van Colruyt Roeselare ingezet op duurzaamheid. De winkel heeft overal ledlampen met een sensor, die tot 30 procent energie besparen, en de restwarmte van de koelingen wordt gerecupereerd. Verder werd er geïnvesteerd in een warmtepomp en zonnepanelen. Op de parking zijn ook twee laadpalen voorzien voor vier elektrische wagens en 20 fietsbeugels waaraan 40 (bak)fietsen veilig vastgemaakt kunnen worden.

“We kijken er met het hele team naar uit om onze klanten te verwelkomen. We nodigen hen dan ook graag uit om als eerste kennis te maken met de nieuwe winkel tijdens onze opendeuravond op dinsdag 28 maart van 17 tot 20 uur”, aldus Stijn Maertens.