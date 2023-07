Colruyt presenteert zijn eerste oogst Noordzeemosselen

Anderhalf jaar na de start van de bouw van de eerste commerciële zeeboerderij, op zo’n 5 kilometer voor de Belgische kust, ter hoogte van Nieuwpoort stelde de Colruyt Group vanmiddag op het Oostendse Vissersplein zijn eerste oogst hangcultuurmosselen voor. In de komende maanden hoopt hoopt Colruyt op een oogst van zo’n 10 à 15 ton.

Intussen werkt de groep verder aan de uitbouw van zijn innovatieve zeeboerderij Westdiep. “Nu oogsten we de twee bestaande lijnen. Tegen volgend jaar komen er nog 18 nieuwe lijnen bij en hopen we bijna het hele jaar door te kunnen oogsten” zegt Igor Van Hoestenberghe die de zeeboerderij aanstuurt.

Het bedrijf stapte een kleine 10 jaar geleden al in onderzoeksprojecten rond aquacultuur in de Noordzee. Drie jaar geleden, bij de inwerkingtreding van het Marien Ruimtelijk Plan dat commerciële activiteiten mogelijk maakte in de Noordzee, vroeg en verkreeg de groep de nodige vergunningen om in de Westdiepzone mosselen te kweken, en op termijn ook oesters en zeewier. Dit ondanks fel protest van de pleziervaart en de kustvissers die hun actieradius voor de Nieuwpoortse haveningang beknot zagen. Anderhalf jaar geleden ging de groep effectief van start met de bouw van een innovatieve zeeboerderij, de eerste in de Belgische Noordzee.

Volle mossel

Ook al laat colruyt het uitschijnen dat zij nu de eerste Belgische Noordzeemosselen aan land zetten, gaat die eer toch naar het duo Versluys-Reynaert die in 2007 al een eerste kleine lading hangcultuurmosselen, onder het label Belgicamossel, bovenhaalden en het jaar daarop de eerste commerciële hoeveelheid konden presenteren. Colruyt geeft trouwens ook toe dat het dankzij die twee pioniers is dat colruyt voor deze locatie gekozen heeft om de zeeboerderij te ontwikkelen.

Vandaag is het eindelijk zover: de eerste bescheiden mosseloogst is een feit. “We zijn bijzonder fier dat we erin geslaagd zijn om Belgische mosselen aan te bieden aan de consument. We zijn ervan overtuigd dat we met de zeeboerderij een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde betekenen voor tal van spelers, zowel via directe als indirecte samenwerkingen en bijdragen tot de uitbouw van een volwaardige aquacultuursector in België,” zegt Stefan Goethaert, kersverse CEO bij Colruyt Group die meteen zijn eerste persontmoeting heeft. En chef-kok van dienst Sebbe Nobels stelt: “De rijke aanwezigheid van plankton in de Westdiepzone levert ons een lekker volle mossel op met een smeuïge, licht zilte smaak. Een echt uniek Belgisch product.”

Duurzame aquacultuur

“Met de introductie van de Belgische mosselen door Colruyt Group krijgt de ontwikkeling van duurzame aquacultuur op de Noordzee een extra boost. Dergelijke investeringsprojecten zorgen ook voor bijkomende werkgelegenheid in de blauwe economie in onze regio. Het is dé innovatiesector bij uitstek”, aldus burgemeester Bart Tommelein die graag nog eens accentueerde dat Oostende de hoofdstad van de Belgische Noordzee is.

“Deze eerste Belgische mosselen zijn een mijlpaal in de economische ontwikkeling van onze Noordzee. Als je weet dat we in Europa 70% van onze zeevoeding importeren, dan is er nog heel veel potentieel voor duurzame voedselproductie voor onze eigen kust. Dit is nog maar het begin van wat we met aquacultuur willen realiseren.” Zegt minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne. Vanaf 21 juli zijn de Belgische mosselen van eigen kweek te koop in de 4 markten van Cru (Overijse, Dilbeek, Gent en Antwerpen) – zolang de voorraad strekt. (ML)