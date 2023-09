Colruyt neemt 57 Match- en Smatch-supermarkten over: “Nog niet zeker of er West-Vlaamse winkels bij zitten”

Colruyt neemt 57 Belgische supermarkten van de ketens Match en Smatch over van de groep Louis Delhaize. De andere winkels van het tachtigtal in totaal zullen verdwijnen. Het is nog niet zeker hoeveel Match- en Smatch-winkels er uit West-Vlaanderen bij de overname zullen zitten.

“We hebben nog geen lijst gekregen en weten ook nog niet wanneer er verduidelijking zal komen over de beslissing. Voor de werknemers heerst er op dit moment grote onduidelijkheid”, stelt Resley Verbinnen van de Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK) Oostende, Roeselare, Ieper en Kortrijk.