Coiffure Hoffman viert 60 jaar met eerbetoon aan voorouders

Karel Hoffman wil het 60-jarig bestaan van Coiffure Hoffman in de Dorpsstraat niet onopgemerkt laten verlopen. Een grote raamsticker met een foto uit de beginjaren siert de etalage van de handelszaak.

“We zijn zonder twijfel de oudste handelszaak in de dorpskern”, zegt Karel Hoffman. “Zeker als je weet dat de geschiedenis teruggaat tot einde negentiende eeuw, met het winkeltje van mijn bet-overgrootmoeder Coletta Stemgee in de Koffiestraat.”

“Mijn overgrootvader nam een groot risico om een voor die tijd modern huis te bouwen op de huidige locatie, en dat is uiteindelijk een gouden zet geweest. Mijn overgrootmoeder baatte Nathalie Declerck baatte er een voedingswinkel uit. Overgrootvader Edmond Billiet was facteur en voerde vaak de handelswaren naar de mensen thuis. Ook gaf hij postkaarten van Jabbeekse dorpsgezichten uit.”

Geen stromend water

“Mijn grootmoeder Yvonne Billiet begon met de kapperstraditie. Het waren natuurlijk andere tijden”, beseft Karel Hoffman. “Zo heeft mijn grootmoeder nooit stromend water gehad in haar kapsalon. Zij vulde haar kommen water aan de pomp, aangevuld met heet water uit een ketel die constant op het vuur stond. Zoon Fernand Hoffman, mijn vader dus, werd aangespoord om ook maar kapper te worden, in plaats van fotograaf. Haar devies was immers dat haar altijd blijft groeien! Maar vader sleepte tijdens zijn kapperscarrière wel enkele nationale prijzen in de wacht.”

Samen met zijn vrouw Fabienne Defonteyne bouwde Karel het kapsalon uit tot een hedendaags salon. Ook zoon Johannes draait nu al flink wat jaren mee. “We werken momenteel op mijn naam, maar we zullen binnenkort overschakelen naar drie evenwaardige partners in de zaak. Als Fabienne en ik met pensioen gaan, kan Johannes dan beslissen wat hij zal doen.”

(PA/foto DC)