‘Coffee roasters’ Stephanie en Geert krijgen kwaliteitslabel 100% West-Vlaams

Nord.C Coffee Roasters is een van de dertien nieuwe producten die erkend werden als 100% West-Vlaams streekproduct. Uitbaters Geert Blomme en Stephanie Mullebrouck brengen ‘specialty koffie’ met respect voor product en producent.

Geert Blomme en Stephanie Mullebrouck delen met Nord.C Coffee Roosters hun passie voor ‘specialty koffie’. Stephanie is de voormalige zaakvoerder van Huis Avalanche in Wenduine en volgde een opleiding tot barista. Geert is leraar in hotelschool Ter Duinen. In hun eigen branderij die in september de deuren opende in de ambachtelijke zone Riethoek, werken ze onder het motto ‘roasted by the sea, harvested on fair land’ uitsluitend met koffiebonen van de bovenste plank.

Elk seizoen anders

Eerlijke handel en duurzaamheid zijn belangrijke factoren bij de selectie. “Ons aanbod varieert hierdoor van seizoen tot seizoen. Het enige wat vaststaat, is het eindresultaat: altijd een heerlijke koffie”, klinkt het. Met hun vier ‘single origins’ – koffiebonen uit Brazilië, Colombia, Kenia en Ethiopië – maken Geert en Stephanie hun eigen ‘seasonal blend’. In de herfst zal die bijvoorbeeld warme toetsen van noten en donkere chocolade hebben, in de zomer eerder een fruitige toets.

Op hun Instagrampagina geven ze leuke tips en receptjes mee, elke vrijdag gooien ze hun deuren open voor een ‘open roasting day’. “Koffie moet een beleving zijn.” Producten met het label 100% West-Vlaams zijn authentiek, ambachtelijk gemaakt, hebben een band met de streek en zijn van onberispelijke kwaliteit. De verschillende partners Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Inagro vzw en Unizo West-Vlaanderen werken actief mee aan het label en het concept.