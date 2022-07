Coach Evelien ondersteunt mensen in zelfontplooiing in Tielt

Sinds begin dit jaar kan je in de Papenholwegel in Tielt de praktijk van Evelien Van Hauwaert terugvinden. Als ‘Coach Evelien’ biedt ze ondersteuning aan wie wat sturing, ondersteuning of een duwtje in de rug kan gebruiken. “Ik heb altijd veel interesse gehad in de zelfontplooiing van mensen.”

Evelien Van Hauwaert (38) is klinisch psycholoog van opleiding. Momenteel ondersteunt ze bewoners en medewerkers in een woonzorgcentrum. “Als psycholoog kom je vaak in contact met testen, diagnoses, behandelplannen…”

“Al tijdens mijn studies voelde ik dat dit niet helemaal mijn ding was. Mijn interesse ging altijd eerder uit naar de persoon voor mij en hoe ik die kan helpen op vlak van persoonlijke groei en zelfontplooiing. Ik heb binnen mijn loopbaan dan ook altijd gekozen voor jobs waarin dat aspect aan bod kwam.”

Rust creëren

Begin dit jaar startte Evelien haar eigen praktijk op, in de Papenholwegel. “Daar doe ik aan coaching, met de nadruk op de preventie van psychische stoornissen als depressie en burn-out. In de praktijk komen verschillende mensen langs, bijvoorbeeld mensen met relatiemoeilijkheden of die even door het bos de bomen niet meer zien. Dan bekijken we samen wat er aan de hand is en wat alles moeilijk maakt. Vaak gaat dat ook om communicatieoefeningen of tools aanreiken om die mensen verder te helpen.”

Evelien merkt ook op dat steeds meer mensen last hebben van piekeren. “Ik geef vaak oefeningen en opdrachten mee voor thuis. Het is dus zeker niet enkel babbelen, maar ook actief aan de slag gaan. Mensen worstelen soms ook met de opvoeding van hun kleine kinderen en de combinatie met werk, hun relatie, van hot naar her moeten lopen… Dan bekijken we hoe we rust kunnen creëren. Het betekent soms kiezen voor jezelf om weer in je kracht te staan, om zo ook moeder en partner te kunnen zijn.”

Hoewel de nood aan coaching er voor veel mensen is, vermoedt Evelien dat ze nog niet iedereen bereikt die ze zou kunnen helpen. “Soms is de stap misschien wel groot om naar een professional te gaan en je problemen op tafel te leggen, maar dat hoeft in principe niet zo lang te duren. Vaak komen mensen drie of vier keer langs en kunnen ze weer voor jaren verder. Daarom zet ik ook zo in op de preventieve kant.”

“Soms kom ik met de glimlach uit een sessie. Het is leuk dat je mensen ziet vooruitgaan, dat je voelt dat wat je besproken hebt en de oefeningen die je gaf, hen ook echt helpen” De praktijk van Coach Evelien is te vinden in de Papenholwegel in Tielt. Evelien werkt steeds op afspraak. “Online is er een agenda waarin je een moment kan boeken. Er zijn ruime uren, ook ’s avonds en op zaterdag.”

(LDW)