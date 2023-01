Clint baat Bikecenter Quartier uit in Zonnebeke

In de Roeselarestraat in Zonnebeke startte Clint Quartier (25) zijn bijberoep op. Bij Bikecenter Quartier, kan je terecht voor alle herstellingen en onderhoud van elk type fiets.

Door de week heen is Clint actief als bediende bij Ypcar, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de kraancabinebouw. Na de werkuren kan je hem terugvinden op het voetbalveld van FC Passendale of in zijn fietsatelier van Bikecenter Quartier.

“Ik ben afkomstig uit een echt wielergezin”, vertelt Clint. “Ik rijd zelf graag met de koersfiets en die fietsmicrobe kreeg ik mee van mijn vader Rudy en nonkel Gino. Gino overleed enkele jaren geleden helaas na een fietsongeval. Het is mijn vader die mij al de kneepjes van het vak leerde.”

In bijberoep

“Mijn atelier bevindt zich in de garage van mijn ouders. Daar doe ik de herstellingen en het onderhoud van stadsfietsen, mountainbikes en koersfietsen. In de toekomst zou ik ook graag elektrische problemen oplossen voor elektrische fietsen.

Daarnaast kan je ook verschillende accessoires aankopen: fietscomputers, sportdranken, energiebars, enzovoort. Voorlopig beoefen ik dit in bijberoep, maar mocht er voldoende vraag zijn kan dat misschien nog evolueren naar meer. Maar dat is toekomstmuziek”, besluit Clint.