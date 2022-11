Claudia Bakeland opent trimsalon Pleasure in Oostrozebeke: “Tijd voor een carrièreswitch”

In het schuurtje in haar tuin in de Beekstraat 6 is Claudia Bakeland sinds 17 oktober actief in haar eigen trimsalon Pleasure. “Het was altijd een droom om een eigen zaak te beginnen en toen ik zag hoeveel onverzorgde honden er nog zijn, ben ik meteen met de opleiding begonnen.”

Energiecrisis of niet, toch blijven heel wat jonge mensen dromen van een eigen zaak. Dat is ook het geval bij Claudia Bakeland (25) uit de Beekstraat 6. “Ik heb een opleiding verkoop en merchandising achter de rug, maar daar heb ik nooit iets mee gedaan. Ik heb na mijn studies altijd in een broodjeszaak in Ardooie en Waregem gewerkt, tot ik op het idee kwam om het over een andere boeg te gooien.”

“Eigenlijk droom ik er al van kind om ooit als zelfstandige een eigen zaak te runnen. Door de laatste jaren intensief met mijn twee honden bezig te zijn en vaak een trimsalon te bezoeken, kreeg ik opeens het idee om zelf een trimsalon te beginnen. De verzorging van honden droeg mijn interesse weg en toen ik met mijn honden het trimsalon bezocht bleef ik er altijd bij tot de behandeling beëindigd was.”

“Na een paar keer dacht ik bij mezelf dat dit echt iets voor mij zou zijn. Die goesting om met een eigen trimsalon te beginnen bleef maar groeien en toen ik te weten kwam dat er nog haast geen trimsalons zijn, heb ik de knoop doorgehakt en ben meteen met een opleiding begonnen.”

Al doende leren

“Ik startte een opleiding bij een dokter in Oostende en intussen loop ik ook al een viertal maanden stage in een trimsalon in de buurt. Gezien ik intussen de knepen van het vak onder de knie heb, kon ik niet langer wachten en op 17 oktober ben ik met mijn eigen zaak ‘Pleasure’ gestart in een goed ingericht schuurtje in de tuin.”

“Ik wilde niet langer wachten want ik ga ervan uit dat men al doende leert. Het is ook zo dat ik door deze nieuwe job, die ik in bijberoep beoefen, ook beter voor mijn kindje kan zorgen. Ik doe het bijzonder graag want ik ben echt een dierenliefhebber en heb zelf twee honden en twee katten.”

Certificaat halen

“Alvorens te starten heb ik me heel goed geïnformeerd. Er is zeker een markt voor, want veel bestaande trimsalons moeten een klantenstop invoeren omdat de vraag zo groot is. Ik hoop op termijn er mijn hoofdberoep van te maken. Toch blijf ik er mij van bewust dat het houden van een hond eigenlijk een kostelijke zaak is, vooral in tijden van crisis en dure energie.”

“Het spreekt voor zich dat ik intussen heel wat geld heb geïnvesteerd in de inrichting van mijn trimsalon en hoop nu ook een fijn cliënteel uit te bouwen. Met een beetje geluk behaal ik ook op het einde van het jaar het broodnodige certificaat. Gelukkig krijg ik in mijn opzet de volle steun van mijn man Glenn.”