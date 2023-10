Clarebout wil hogere schoorsteen en afvalstroom naar Leie: “Om hoofdkwartier in Nieuwkerke veilig te stellen”

Aardappelverwerker Jan Clarebout wil zijn hoofdvestiging in het Heuvellandse dorp Nieuwkerke verankeren met nieuwe maatregelen om het bedrijf te verduurzamen en hinder te beperken. Op de planning: een hogere schoorsteen, groener transport en een kilometerslange leiding richting Leie om afvalwater te lozen.

Het herkenningspunt van aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes in Heuvelland wordt hoger. Dat belooft het bedrijf tijdens het openbaar onderzoek voor een vernieuwing van de vergunning in het dorp Nieuwkerke, waar Clarebout in enkele decennia uitgroeide tot een multinational met duizenden medewerkers. De bedrijfsleiding gaf er deze week een infovergadering.

Schoorsteen

“De schoorsteen verhoogt van 30 naar 45 meter om geurhinder verder te beperken”, bevestigt Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “De gemeente was betrokken bij het voorproces van dit traject.”

Onder meer na de bedrijfsbrand in 2015 laaiden de gemoederen op tijdens dergelijke vergaderingen. “Toen zat deze zaal bomvol, nu was het aantal buurtbewoners beperkt”, zegt De Meyer. “Samen met het bedrijf en de buurt hebben we de voorbije jaren gezocht naar verbeteringen.”

Weg verbreden

Er is een nieuwe weg aangelegd tussen de Seulestraat en het bedrijf om zwaar vervoer weg te leiden van de dorpsschool. Nu zijn aan de andere kant van Nieuwkerke werken bezig om de Korte Mooiaardstraat te verbreden. “Zo wordt verkeer vanuit Dranouter nog voor de dorpskern afgeleid naar het bedrijf”, aldus De Meyer. “Er zijn ook maatregelen genomen tegen geur- en geluidshinder, maar we kunnen niet zeggen dat er geen problemen meer zijn: het bedrijf ligt nu eenmaal in het dorp.”

Naïef

“Twee jaar geleden kwam ik wonen in de Dranouterstraat, op een boogscheut van de fabriek”, vertelt Ilse Demuyt (55). “Ik ben naïef geweest. Toen ik het huisje ging bekijken, bleken er onderhoudswerken in het bedrijf en was er nauwelijks iets te horen. Mijn eerste nacht werd een grote desillusie: het gedruis klinkt als storm op zee zonder een seconde rust. De bedrijfsleiding is zeer correct en toont goede wil, maar in de praktijk merk ik weinig verandering. Ik voel me machteloos. Een van de opties is om mezelf te herprogrammeren: het brein is maakbaar, ik moet leren om dit geluid niet meer als storend te ervaren.”

“We nemen geluid zeer serieus”, reageerde de bedrijfsleiding tijdens de infovergadering. “Geluidsschermen zitten in de vergunningsaanvraag.” Het bedrijf verklaarde ook om elektrische trucks te testen en watertransport op te starten via de nieuwe kade bij de vestiging in Waasten richting Antwerpen en Duinkerke, waar een nieuwe productiesite wordt opgestart.

Van beek naar rivier

“We gaan ver in hergebruik van water: een liter zal meer dan drie keer gebruikt worden, waardoor verhoogde concentraties ontstaan in het afvalwater”, duidt Danny Wiels, die het bedrijf adviseert. Omdat dit de draagkracht van de Douvebeek zou overschrijden, beslist het bedrijf om verder stroomafwaarts te lozen in de Leie.

“Een stevige investering, want dat is niet bij de deur. We nemen daarvoor vijf jaar de tijd. Net als de verhoging van de schoorsteen is dit geen verplichting, maar we doen het om de bedrijfsimpact te verminderen en de toekomst op lange termijn veilig te stellen. Nieuwkerke was het prille begin, maar blijft het hoofdkwartier.”

Uitbreiding?

Enkele toehoorders uitten tijdens de infovergadering bezorgdheden over verhoogde productiecapaciteit en extra zwaar verkeer, waarop grote baas Jan Clarebout verzekerde dat de bestaande productie “enkel geoptimaliseerd wordt”. “De enige uitbreiding gebeurt in de burelen: daar zoeken we nog mensen.” (TP)