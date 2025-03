Cityzen zoekt na ruim 20 jaar overnemer

Huidverzorgingscentrum Cityzen aan de Roeland Saverystraat is sinds kort te vinden op overnamemarkt.be. Het schoonheidsinstituut is gelegen in een prachtig authentiek pand, met mogelijkheid tot uitbreiding en voorzien van woonst. “Ik wil het wat rustiger aandoen, maar mijn zaak is te groot om af te bouwen, vandaar dat ik kijk voor overname”, zegt Marijntje Piepers (62).

Marijntje zette haar eerste stappen in de beautysector op haar 28ste, met als mijlpaal de oprichting van ‘Schoonheid met Zen’ 25 jaar geleden op haar appartement aan het Conservatoriumplein. “Daarnaast leidde ik mensen op in schoonheidszorgen en leerde hen werken met de producten van Yon-Ka. Mijn schoonheidsinstituut op mijn klein appartement begon zodanig te groeien en te bloeien dat ik een keuze moest maken.”

Marijntje liet haar oog vallen op het leegstaande gebouw aan de Roeland Saverystraat, voorheen eetcafé Den Engel. “Ik kwam hierbinnen en werd direct verliefd op het pand. Na wat renovatiewerken opende ik 20 jaar geleden de deuren van ‘Cityzen’, een rustpunt in de stad. De inspiratie voor de nieuwe naam kwam van een prachtig wellnesscentrum in de oude stad van Istanboel, tijdens één van mijn vele reizen naar het oosten.”

De behandelingskamer bij Cityzen. © Cityzen

Cityzen is geen klassiek schoonheidsinstituut, maar een huidverbeteringscentrum voor schoonheid, vitaliteit en relaxatie. “Toppers zijn onze massages en huidverzorgingen. Ons uitgebreid cliënteel komt van heinde en ver, tot Brussel, Antwerpen en Gent. We worden geprezen voor onze professionele aanpak en mensenkennis. Je komt hier niet enkel voor onze uitmuntende verzorgingen – de resultaten zijn zéér goed, maar ook voor connectie. Mensen zeggen vaak na de behandeling dat ze zich herboren voelen. Dat zegt veel.”

Voor Marijntje was het loslaten van Cityzen een emotionele beslissing. “Ik heb er zes maanden over nagedacht. Het is mijn kind, ik heb al mijn energie in deze onderneming gestoken en nog steeds oefen ik mijn vak uit met passie en dit zal ook zo blijven. Maar ik wens het was rustiger aan te doen. Mijn klanten begrijpen dit, al zullen we elkaar hard missen.”

Geïnteresseerden kunnen hun gegevens achterlaten op overnamemarkt.be of telefonisch contact opnemen met de partner van Marijntje op 0486/89.20.09.