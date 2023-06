Citymesh bouwt drone-afdeling uit met overname

Het Brugse technologiebedrijf Citymesh, bekend geworden als vierde telecomoperator in België, heeft opnieuw een opmerkelijke overname gedaan. Om zijn drone-aanbod te versterken lijfde het het gerenommeerde Drone Division uit Wielsbeke in.

Drone Division is toonaangevend in het inzetten van drones, high-end camera’s en sensoren voor meet- en inspectiedoeleinden. De technologie van het bedrijf wordt ingezet voor inspectie van hoogspanningskabels, het in kaart brengen van noodsituaties, en het detecteren van toekomstige probleemsituaties. Het bedrijf zet ook sterk in op het interpreteren en rapporteren van die metingen. En net in die expertise ziet Citymesh een grote meerwaarde.

“Citymesh heeft uiteraard zelf ook heel wat ervaring in het verzamelen en doorsturen van data, ook aan de hand van drones en sensoren. Maar door de overname van Drone Division halen we gespecialiseerde kennis omtrent inspectiemethodiek en een klantgericht inspectieplatform in huis”, zegt Hans Similon, general manager van Citymesh Safety Drone. “Zo wordt ons aanbod echt een ‘één-plus-één-is-drie’-verhaal. Daarnaast heeft Drone Division heel wat ervaring met het Visual Line of Sight (VLOS) besturen van drones, dus met een piloot ter plekke. Onze expertise ligt dan weer net in het Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vliegen, ofwel vanop afstand via bijvoorbeeld 5G. Zo komt het mooi samen en kunnen we klanten verschillende opties geven.”

Niche overstijgen

“Drone Division is drie jaar bezig en we voelen dat het tijd is voor de volgende stap. Die kunnen we best zetten met Citymesh, aangezien we echt complementaire kennis hebben”, zegt CEO van Drone Division Stefaan Degryse. “Nu is het tijd om er vol voor te gaan en de niche te overstijgen.”

De overname is een volledige overname van het voltallige team, inclusief klantenportfolio en assets. (PDV)