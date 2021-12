Circusbrouwerij op Transfosite goed voor 250.000 liter bier per jaar

Op de Transfosite in Zwevegem werd de Circusbrouwerij geopend. Met deze brouwerij kunnen Bert Deprez en Tim Vandenberghe zo’n 250.000 liter bier per jaar brouwen. Naast de brouwerij is ook nog een gezellig proeflokaal ingericht.

Tim Vandenberghe en Bert Deprez, de twee mannen achter de Circusbrouwerij, droomden al een tijdje van een eigen brouwerij. “Ons verhaal begon zowat acht jaar terug toen we voor het eerst een eigen biertje, Piccolo, brouwden. Ondertussen volgden nog een aantal lekkere biertjes en mogen Bert en ik ons voltijds brouwer noemen”, vertelt Tim Vandenberghe.

Probleem was echter dat beiden zelf geen brouwerij hadden. “Onze biertjes werden gebrouwen bij de collega’s van ’t Gaverhopke in Waregem. Uiteraard begon het verlangen te groeien om onze eigen brouwerij te hebben. Ik sprak daarover met schepen voor Lokale Economie, Raf Deprez. Even later kwam hij met het idee om ons in de oude smisse op de Transfosite te huisvesten. Dit gebouw stond al jaren leeg.”

Er werd een huurverkoopcontract afgesloten met de bedoeling het pand over tien jaar te kopen.

Proeflokaal

Het gebouw moest eerst nog gerenoveerd worden en dan pas kon men de installaties plaatsen. “Dit was het werk van D’brew uit Roeselare. Met onze nieuwe installaties kunnen we tot 2.500 hl gerstenat per jaar brouwen, dit in vijf lager- en vergistingstanks van 1.000 liter, twee van 2.000 liter en twee van 500 liter. Al onze biertjes worden hier nu gebrouwen, maar ook andere brouwers kunnen hier hun bier-ei kwijt. Een 500 liter installatie als de onze, die professioneel is uitgerust, leent zich immers perfect tot het uitproberen van nieuwe recepten door grotere brouwerijen of door de hobbyist”, vertelt Bert Deprez.

De Circus Brouwerij is een zogenaamde ‘craft’ brouwerij en spitst zich toe op nieuwe niet-alledaagse bieren. “Met onze leuze ‘omdat het leven aan de durvers is’ proberen wij het voortouw te nemen in nieuwe smaken en recepten. Door ons te onderscheiden met andere bieren proberen we de nichemarkten in de biersector aan te spreken”, verduidelijkt Tim. (GJZ)

Bij de brouwerij is er ook een proeflokaal. Je kan er ook wijn, frisdrank of fruitsap drinken. Elke vrijdag en zaterdag van 15 tot 22 uur en elke zondag van 11 tot 19 uur kan je er terecht.