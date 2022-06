Cinta Chocolate uit Roeselare wint zilver op internationale Chocolate Awards

Tijdens de prestigieuze ‘International Chocolate Awards’ won de Belgische Cinta Chocolate met haar ‘55% Bali donkere melkchocolade’ zilver in de categorie ‘bean-to-bar melkchocolade’.

De International Chocolate Awards is werelds enige onafhankelijke internationale chocoladewedstrijd. Ze bekronen elk jaar de beste chocolades ter wereld met gouden, zilveren en bronzen medailles.

Het doel van deze wedstrijd is het bekronen van fijne chocolade en erkent uitmuntendheid van het werk van de vaak kleine en vanuit vakmanschap werkende chocolademaker die uitsluitend met kwaliteitsingrediënten werkt. Op deze manier willen ze ook het kleine segment van de cacaoboeren die hoogwaardige cacao produceren ondersteunen en stimuleren.

Nathalie Neirynck

Achter Cinta chocolate staat Nathalie Neirynck, een ondernemende Roeselaarse vrouw met een passie voor chocolade en Indonesië.

Het verhaal van Cinta Chocolate begon in 2019. Geïnspireerd door een bezoek aan een cacaoplantage in Bali, startte Nathalie haar eigen chocolademerk. Ze koopt de UTZ gecertificeerde cacao aan bij de boeren in Bali voor een hogere prijs dan de lage internationale cacaoprijs en steunt hiermee de duurzame cacaoteelt waarbij de cacaoboer een leefbaar inkomen kan verdienen en ze hun voortbestaan kan steunen.

De cacaobonen worden vervolgens in België artisanaal verwerkt door de tevens meervoudige award winnende chocolademaker Mario Vandeneede uit Ruislede.

Puur

De bekroonde ‘55% Bali’ bean to bar reep van donkere melkchocolade bevat 55% pure cacao. Puurder dan vrijwel alle (melk)chocolade in de supermarkt die vaak uit meer suiker telt dan cacao.

Nathalie is super blij met deze mooie erkenning. Het is een bevestiging dat Cinta op de juiste weg zit in het realiseren van (h)eerlijke fijne chocolade.