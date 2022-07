Cinta Chocolade van Roeselaarse onderneemster wint prestigieuze prijs: “Behoren nu tot top van Europa”

Op de prestigieuze ‘International Chocolate Awards’ landde Cinta Chocolade op een zucht van goud. Nathalie Neirynck (39) haalt de cacaobonen voor de zogenaamde bean-to-bar-chocolade zélf uit Bali. “Zo’n award opent deuren. Zo werden we al uitgenodigd door de Indonesische ambassade.”

In het dagelijks leven werkt Nathalie Neirynck als event- en communitymanager voor Ondernemerscentra West-Vlaanderen en in bijberoep runt ze haar eigen marketingbedrijfje Refresh. “Ik deed vroeger e-commerce voor een aantal grote chocoladespelers, van Godiva tot Neuhaus”, aldus Nathalie. Toen ze een paar jaar geleden met een vriendin op duikvakantie ging naar Bali, besloot ze een cacaocoöperatieve te bezoeken. “Het klinkt misschien cliché, maar ik was erg onder de indruk van de liefde die ze stoppen in hun werk, maar ook de omkadering. Ze zetten in op duurzaamheid, willen de levensomstandigheden van hun werknemers verbeteren en zetten ook in op onderwijs voor de kinderen.”

Voor ze het goed en wel besefte, stond ze terug in België met een zak cacaobonen. “Via een beurs kwam ik in contact met chocolademaker Mario Vandeneede in Ruiselede. Door hem leerde ik ‘bean-to-bar’ kennen, een principe dat aantoont dat je het hele proces van chocolade maken van begin tot einde in eigen handen hebt. Hij stelde voor om mijn eigen merk op te starten.”

Nu naar het ‘WK’

Zo ontstond Cinta, met een cacaogehalte van 55 procent. De naam betekent ‘liefde’ in het Indonesisch. Er werd ook een variant ontwikkeld van 70 procent. “Maar een week na de lancering brak de coronacrisis uit. Het is niet de bedoeling dat ik kan leven van mijn chocolade, maar ik wilde het wel graag aan zoveel mogelijk mensen leren kennen.”

Wat helpt is meedoen aan de prestigieuze wedstrijd ‘International Chocolate Awards’. “Daar haalde Cinta zilver”, aldus Mario. “En dat op slechts één puntje van goud. Ze delen die awards niet zomaar uit. Daar vind je alleen maar de Europese top. Blij dat we er nu ook toe behoren. Je kan het vergelijken met de Champions League. En in september trekken we naar het WK. Chocolade maken is best complex. Uiteraard is de kwaliteit van de cacaoboon belangrijk, maar het hele proces van fermentatie speelt ook een grote rol. Er komt dus veel meer bij kijken dan mensen denken.”

“De grote droom? Binnen geraken bij Boury! Bel ons, Tim!”

Cinta staat meteen op de radar in het wereldje. “Het opent heel wat deuren”, aldus Nathalie. “Sowieso wil ik niets forceren en wil ik gewoon meenemen wat er op mijn pad komt. De Indonesische ambassade heeft ons nu uitgenodigd. Wie weet komt daar nog wel iets anders uit voort. We zien wel. De grote droom? Binnengeraken bij Boury! Bel ons, Tim!” (lacht)

Opvallend: Nathalie brengt zelf de bonen mee uit Bali. “De afgelopen twee jaar was dat moeilijk, maar het liefst werk ik zonder tussenpersoon. Binnenkort trek ik naar Java, waar ik een andere plantage ga bezoeken. Wie weet zorgt dat voor inspiratie om nog iets nieuws uit te brengen…”

Alle info vind je op www.cintachocolate.be.