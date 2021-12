Cindy realiseert met modezaak Marie-L haar grote droom

Met de nieuwe modezaak Marie-L is de droom van Cindy Hoorelbeke (47) uitgekomen. Cindy is getrouwd met Kristof Delheye en de mama van Gilles en Axelle die in Jonkershove wonen, van Ward en van Marie-Lou. “Van opleiding ben ik styliste”, vertelt Cindy en het was al heel lang mijn droom om een eigen kledingzaak te starten.”

Onlangs startte Cindy een zaak waar dames terecht kunnen voor alle bovenkleding van maat XS tot L. “Ik heb heel lang nagedacht en alles goed overwogen, alles goed afgewogen en dan toch gestart omdat mode en het mooi aankleden van mensen mij zo na aan het hart liggen. Ik ben dan vol enthousiasme aan de realisatie van mijn winkel begonnen.”

De laatste modesnufjes

“Hier vindt men trendy en hippe mode, de laatste nieuwe fashion items, tegen betaalbare prijzen en indien gewenst kan men meteen ook de aangepaste accessoires meenemen. Het is al altijd mijn hobby geweest om mensen mooi te maken, te zorgen dat ze er op hun best uitzien en vanuit mijn opleiding ben ik hier nog meer op gefocust. Men zou kunnen zeggen dat de winkel een beetje een uit de hand gelopen hobby is.”

“Ik geef mijn klanten ook heel graag advies en weet dat ik hen ook meteen iets kan aanbieden waarmee ze er stralend uitzien en dat voor alle leeftijden”, lacht Cindy.

“Ik vul mijn collectie heel regelmatig aan met de nieuwste trendy items zodat er altijd weer wat nieuws te ontdekken valt. Voor mijn klanten maak ik graag tijd zodat ze op hun gemak kunnen kiezen en tevreden naar huis gaan. We hebben ervoor gekozen om de winkel te realiseren bij de zaak van Kristof, die de broodjeszaak Limento uitbaat. Aan de zijkant van Limento is de ingang van Marie-L, aan de Jonkershovestraat 38 in Houthulst.” De winkel is open van dinsdag tot en met de zaterdag van 14.30 u. tot 18 uur, op zondag open op afspraak en gesloten op maandag. Via FB en Instagram is Marie-L te volgen en contact opnemen met Cindy kan via 0494 79 99 36. (ACK)