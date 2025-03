Cindy De Bruycker opent haar hobbywinkel Creatiekske: “Een lang gekoesterde droom”

De Oedelemse Cindy De Bruycker opende onlangs op het Broeders Maristenplein de deur van haar hobbywinkel Creatiekske. Met de realisatie van deze droom wil ze een thuis bieden voor iedereen die creatief bezig is en haar kennis ook op anderen overbrengen.

“De opening van een eigen hobbywinkel is een droom die ik al een twintigtal jaar koester, maar die ik nooit concreet gerealiseerd had”, vertelt Cindy De Bruycker (40). “Ik ben altijd al creatief geweest en heb van knutselen en creatief zijn na mijn dagtaak op de dienst zorgdata van het AZ Alma in Eeklo, mijn vorm van ontspanning gemaakt. Toen ik veertig jaar werd besloot ik dat het tijd was om er werk van te maken en dus ging ik op zoek naar een geschikte locatie.”

“In mijn zoektocht naar een zogenaamde ‘blinde vlek’ op het vlak van hobbywinkels kwam ik in Pittem terecht. Het Broeders Maristenplein leek mij meteen een geschikte locatie: een kleinere winkel, een ruime gratis parking naast de deur en de mogelijkheid om een pop-upcontract te tekenen. Ik besloot dus de sprong te wagen en ging op 28 februari van start. Ik doe het voorlopig in bijberoep, dus ik heb nog een stok achter de deur.”

Brede waaier

“Ik wil in mijn winkel een zo breed mogelijke waaier aanbieden. Ik wil om te beginnen alles voorzien wat iemand die creatief bezig wil zijn nodig kan hebben en sta open voor alle vragen. Wanneer ik het niet heb zal ik zeker informeren of ik het via een leverancier kan krijgen. Daarnaast organiseer ik op dinsdag- en donderdagavond workshops. In maart geef ik onder andere haken voor beginners, houtbranden, macramé en mozaïeken. Elke woensdagavond organiseer ik een vrije crea-avond, waar iedereen die creatief wil bezig zijn met zijn of haar eigen interesse dit niet alleen, maar gezellig samen met anderen kan doen. Ook mensen die zelf een workshop willen geven kunnen mij contacteren om deze in mijn shop te geven. Tenslotte wil ik mijn talenten ook ten dienste stellen van vrijgezellen- of vriendinnenfeestjes of teambuildings.”

Creatiekske is geopend op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 21.30 uur, op woensdag van 19 tot 21 uur, op vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Meer info vindt u op de Facebookpagina ‘creatiekske’ of via een mail naar creatiekske@yahoo.be.