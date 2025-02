Cindy combineert de zorg voor mensen en dieren

Twee jaar geleden streek Hondensalon Woezeke neer in Vichte. Sindsdien is het niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Wat begon in Waregem, groeide uit tot het eerste hondensalon in de regio. De drijvende kracht in deze zaak is Cindy Degand, een 44-jarige verpleegkundige met een groot hart.

Cindy groeide op tussen honden en katten en ontwikkelde een bijzondere passie voor verzorging. Haar liefde voor dieren kreeg vorm met haar eigen Berner Sennen, maar ook in haar carrière als verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en later als nachtverpleegkundige in het woon- en zorghotel Aurélys in Beveren-Leie. Toch kriebelde het altijd om meer te doen met haar liefde voor dieren. Daarom volgde ze een 1,5-jarige opleiding hondentrimmen bij Syntra West in Kortrijk en combineert ze nu haar twee passies: zorg voor mensen en de zorg voor dieren.

Vertrouwen

Samen met haar man Alexander Kerckhoeve en hun twee kinderen, Fleur (18) en Thibaut (15), bouwde ze haar droom verder uit. “Fleur treedt in mijn voetsporen en volgt het eerste jaar verpleegkunde en Thibaut heeft vooral de dierenliefde van mij.” Cindy zet zich met hart en ziel in voor zowel haar patiënten als haar trouwe viervoeters. In haar bijberoep als hondentrimster neemt ze uitgebreid de tijd om hen op hun gemak te stellen. “Ik wil niet werken aan de lopende band,” zegt ze. “Het draait om zachtheid en vertrouwen, zodat elke hond zich comfortabel voelt.” Alle hondenrassen zijn welkom in Hondensalon Woezeke, al heeft Cindy een voorliefde voor de Labradoodle. “Het zijn prachtige modellen die je ermee kunt creëren”, stelt Cindy. “Met schaar, tondeuse en effileertechnieken verzorgt ze de vachten op maat. Haar zachte aanpak en expertise blijven niet onopgemerkt: twee dierenartsen verwijzen hun klanten inmiddels door naar haar hondenparadijs.

Ondernemen in bloed

Ondernemen zit in het bloed van de familie Degand: Cindy’s broers en zussen werken in de bouw, en wie weet volgt een van haar kinderen haar ooit op. “Zorg zit in mij, net als mijn liefde voor dieren. Of het nu mensen of honden zijn, ik wil hen laten stralen.” En zo wordt Hondensalon Woezeke met mond-tot-mondreclame steeds bekender – een plek waar liefde en zorg samenkomen, zowel voor mens als dier.

Meer info via Instagram en Facebook onder de naam Hondensalon Woezeke. (GV)