Cilou Babystore opent pop-up in Loppem

Cilou Babystore, de babyspeciaalzaak van ex-Miss België Cilou Annys, opent op 1 februari een pop-up in het voormalige pand van kledingzaak Machteld in Loppem. “Voor twee maanden, tot het pand daarnaast waar we ons definitief zullen vestigen klaar is”, zegt Cilou Annys.

Cilou Annys en haar echtgenoot Désiré Steevens kondigen zo’n anderhalf jaar geleden al aan dat ze het pand langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis, waar ze in 2017 Cilou Babystore opstartten, zouden gaan verlaten. Door het groeiende succes barstte het huurpand uit de voegen en Cilou en Désiré hadden een ruim, geschikt pand kunnen aankopen langs de Torhoutse Steenweg in Loppem. Meer bepaald het goed Ter Loo, een complex dat bestaat uit een voormalige schuur uit 1846 en een recentere aanbouw met veel glas. De schuur werd begin jaren 90 de vaste stek van Kunsthalle Loppem en in 2011 werd het complex eigendom van de gemeente Zedelgem die er een culturele- en gemeenschapsfunctie aan wilde geven. Dat bleek echter geen succes, waardoor de gemeente enkele jaren terug op zoek ging naar een koper.

Uitbreiding aanbod

“Door perikelen met het verkrijgen van vergunningen, voornamelijk voor de parking, en het moeten laten uitvoeren van allerlei studies daaromtrent, duurde het allemaal wat langer dan gehoopt”, vertelt Cilou. “Het is pas sinds begin dit jaar dat de verbouwingen van start konden gaan. Nu gaat het echter goed vooruit. De verwachting is dat de werken tegen april klaar zullen zijn. Maar we moesten verhuizen uit het pand in Sint-Kruis en wilden de klanten niet in de steek laten. We werken immers met geboortelijsten en die geboortes houden geen rekening met verbouwingen, hé. (lacht) Dus hebben we het mooie ruim pand hiernaast, waar jarenlang kledingwinkel Machteld was gevestigd, tijdelijk gehuurd als pop-up. Maar er is nog meer nieuws: we gaan namelijk het assortiment uitbreiden, met ook een aanbod voor kinderen tot vier jaar. Cilou Babystore wordt Cilou Baby & Kids.” (PDV)

Info op www.facebook.com/Ciloubabystore