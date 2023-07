Christophe Roose neemt begrafenissen Dezutter in Middelkerke over

Hij was al jarenlang het gezicht van de Middelkerkse vestiging van begrafenisonderneming Dezutter en nu neemt Christophe Roose de zaak over. Hij voorziet ook nog een naamsverandering.

De roots van Uitvaartverzorging Roose liggen in het verhaal van Christophe Roose (33) en Kevin De Groote (32). Christophe werkte eerst als ambulancier bij het ziekenvervoer maar vond in 2011 zijn roeping als medewerker bij Uitvaartverzorging Dezutter. Al snel werd duidelijk dat dit werk meer was dan slechts een baan: het werd een ware passie voor Christophe. Hij besloot de cursus begrafenisondernemer te volgen en na twee jaar opleiding behaalde hij het diploma.

In 2017 kreeg Christophe samen met zijn partner Kevin de kans om het filiaal in Middelkerke te beheren en daar hun stempel te drukken. Dit was een unieke gelegenheid om hun expertise en toewijding voor het vak van uitvaartverzorging te tonen aan de families van Middelkerke in hun meest moeilijke momenten.

Terwijl Christophe zich voornamelijk richt op het begeleiden van families en het regelen van de uitvaartceremonies, vervult Kevin een onmisbare rol achter de schermen. Hij is verantwoordelijk voor de administratieve taken en creëert ontroerende afscheidsfilmpjes voor de auladiensten. In 2021 werd hun harde werk en toewijding beloond met de volledige overname van de begrafenisonderneming in Middelkerke.

Om de dienstverlening verder te verbeteren en aan de behoeften van de families tegemoet te komen, openden ze in 2022 de nieuwe aula ‘De Vlinder’, gelegen in de Toevluchtweg 9C in Nieuwpoort. De aula biedt een eigentijdse en serene ruimte om waardig afscheid te nemen van dierbaren. “Sinds de opening hebben we enkel positieve reacties ontvangen van de families die gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten”, zeggen Kevin en Christophe.

Extra uitvaartcentrum

Een bijzonder aspect van Uitvaartverzorging Roose is het feit dat het echt een familiebedrijf is. Niet alleen werken Christophe en Kevin samen in de zaak, maar beide ouders van Christophe hebben eveneens zijn droom gevolgd en werken nu ook bij Uitvaartverzorging Roose.

Deze familiale betrokkenheid versterkt de persoonlijke toets en de dienstverlening die het bedrijf biedt aan de families die worden bijgestaan. Om hun eigen unieke identiteit in Middelkerke te benadrukken, besloten ze om de naam van het bedrijf te veranderen naar Uitvaartverzorging Roose.

Christophe deelt ook hun toekomstplannen: “Omdat we streven naar goede service, zijn we momenteel aan het onderzoeken of het mogelijk is om bij onze aula in Nieuwpoort een aparte ruimte te creëren voor koffietafels en om daar een extra uitvaartcentrum te openen met vier rouwkamers.

(PG/foto LC)