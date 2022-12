Christophe heropent zijn Knuckle Tattoo als eerste na gasontploffing in getroffen zone Christinastraat

Met zijn ‘Knuckle Tattoo Shop’ is Christophe de eerste ondernemer die in de getroffen zone van de gasontploffing zijn zaak heropent. “Daarvoor was er een feestje, maar ik besef dat anderen veel erger getroffen zijn dan ik”, zegt Christophe.

Christophe Scalpicchia (45) is al sinds 2009 tatoeëerder. Hij is een veelgevraagde gast op beurzen en gaat soms ook tatoeëren in het buitenland. “Ik had eerder op twee andere locaties in de Christinastraat een eigen zaak. Al enkele jaren heb ik een eigen pand in de Christinastraat waar ik samen met twee anderen tatoeëerders werk”, zegt de man die van zijn passie zijn beroep kon maken.

“Door de wegenwerken was ik sedert september dicht. De gasontploffing op 13 oktober herinner ik me nog heel goed. Het was een dramatische dag waarbij andere mensen veel meer schade hadden dan ik. Niettegenstaande ik vlakbij woon, sneuvelden hier geen ramen en werd ons gezin niet gewond.”

Feestje

“De weken nadien leek onze straat een oorlogszone. De ontploffing zorgde voor een extra vertraging. Ik zou eigenlijk al veel eerder openen, maar de datum voor de werken aan mijn deur werd telkens opgeschoven. Ik moest tot twee keer toe een hele reeks klanten afbellen. De aannemer doet wel goed werk en toen ze vorige week aan een andere zone niet konden werken, startten ze in mijn gedeelte.”

Hij aarzelde niet. “Van zodra ik de eerste stenen zag, heb ik meteen beslist om te openen, de vaste klanten te verwittigen en een laat Halloween-feest te houden. Zo pik ik de kerstvakantie nog mee en is de zaak weer open. Het is een signaal naar de klanten en andere ondernemers dat het leven verder gaat en we de draad weer moeten oppikken. Maar nogmaals: ik besef dat ik geluk heb en veel minder schade leed dan andere handelaars en bewoners die het zwaarder hebben.”

Christophe put kracht uit de reacties van klanten en collega’s, maar wijst er op dat er nog een lange weg te gaan is. “Het stuk straat voor mijn deur is aangelegd, maar het zal nog tot Pasen duren vooraleer de straat helemaal is aangelegd. De zone van de ontploffing is nog steeds afgesloten waardoor ik me op het einde van een doodlopende straat bevind. Het zal pas echt weer goed draaien als er een doorgang en passage is.”

Positief

Over de maatregelen die de stad en het Economisch Huis namen is Christophe positief. “Aan het ongeval kon niemand iets doen. De kwijtschelding van de taksen is een goede zaak en ook de infosessies waren waardevol. Herlokalisatie was niet aan de orde want dat zou me een hoop geld kosten. Ik investeerde wel in een etalage in de Madridstraat om van daaruit extra volk te lokken.”

Knuckle Tattoo in de Christinastraat 74 is open van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 18.30 uur en ’s morgens vanaf 10.30 uur op afspraak.