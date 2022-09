Christiane D’hondt hanteert al 55 jaar kam en schaar: “Nog minstens vijf jaar bijdoen”

Groot feest ten huize Christiane D’hondt aan het Brembos in Sint-Michiels. De 73-jarige kapster baat maar liefst 55 jaar haar eigen kapsalon uit. “Ik heb hier al drie generaties weten over de vloer komen”, zegt Christine. “Mijn allereerste klant komt zelfs nog elke week langs.”

Christiane D’hondt was pas 19 jaar toen ze, pas gehuwd en kort daarna moeder van een dochter, in een pand langs de Rietlaan in Sint-Michiels startte met haar eigen kapsalon. “Ik ben opgegroeid in de Rijselsstraat in Sint-Michiels, in een gezin met maar liefst tien kinderen. Mijn vader werkte aan de spoorwegen en moeder bleef thuis om voor het gezin te zorgen”, vertelt Christiane.

“Mijn ouders wilden dat ik naaister werd, maar ik ging resoluut voor kapster. Ik knipte al haar bij mijn ouders thuis toen ik nog naar school ging en had meer werk dan de buurvrouw die al fulltime actief was (lacht). Op mijn negentiende ben ik dan als zelfstandige begonnen. Hier in Sint-Michiels werden toen volop nieuwe woningen gebouwd. Op dat moment was er hier maar één kapster, dus ik had vlug veel klanten in mijn eerste salon langs de Rietlaan.” Vier jaar later, in 1971, trok Christiane in een woning die ze zelf had laten bouwen aan het Brembos, nauwelijks enkele honderden meter verder. Christiane kon haar cliënteel vlot meenemen en breidde het nog verder uit. “Ik kapte dames, heren en kinderen. De hoofdmoot van mijn cliënteel bestond wel uit dames”, weet Christiane. “Vroeger lieten de mensen zich veel meer speciaal coifferen om naar een feest te gaan en voor huwelijken. Veel dames en meisjes lieten bijvoorbeeld hun haar nog speciaal opsteken. Mensen moesten dan vaak erg vroeg naar de kerk en dan kon het wel eens gebeuren dat ik om vijf uur opstond om tijdig hun haar te kunnen doen.”

Nauwe band

Christiane stond erop zich steeds bij te scholen en de laatste trends en technieken op de voet te volgen. “Ik heb hier al drie generaties over de vloer weten komen. Mijn allereerste klant, Jenny Goethals, is nu 90 jaar oud en komt nog elke week langs”, zegt Christiane. “Ik denk dat mijn klanten me zo lang trouw blijven, omdat ik altijd vriendelijk en welgemutst in het salon sta. Zelfs toen ik met problemen kampte – ik was twee keer getrouwd met mannen die echt niet goed voor me waren – bracht ik mijn miserie niet meer naar het salon. De mensen wisten het wel als er iets scheelde en ik heb altijd een nauwe band gehad met mijn klanten. De laatste drie jaar werk ik in het salon goed samen met Dimitri Petit. Op termijn zal hij het salon wellicht overnemen, maar ik wil er zelf nog minstens vijf jaar bijdoen!”