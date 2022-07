Chocolatoa uit Ruiselede in de prijzen op International Chocolate Awards

Het bedrijfje Chocolatoa van Mario Vandeneede haalde maar liefst acht prijzen binnen op de International Chocolate Awards in Amsterdam. “Van boon tot reep, ik doe alles zelf: de aankoop van de bonen, het roosteren, het malen, de volledige bewerking.”

Na zijn studies chocolatier in Mechelen ging Mario Vandeneede (38) op zijn 19de naar Ecuador voor een vrijwilligersproject bij cacaoboeren. Daar maakte hij kennis met Eveline Vervynckt uit Aalter. Ze was daar ook voor een project. Eveline is nu zijn echtgenote en moeder van hun dochtertje Arwen (4,5). Mario gaf tot eind dit schooljaar les aan de Hotelschool in Gent. Die vaste lesroosters geeft hij nu op en hij zal meer lesopdrachten doen in het buitenland aan hogescholen en universiteiten over alle aspecten en procédés over het chocolade maken. In zijn woonplaats in de Poekestraat runt hij zijn eigen ambachtelijke en kleinschalige chocolademakerij Chocolatoa.

Boon tot reep

“In ons land zijn er vooral chocolatiers die de chocolade aankopen en bewerken. Door het contact met de cacaoboeren kon ik toen een cacaoplantage onderhouden. Zowat tien jaar later, in 2015, viel de puzzel perfect in mekaar. Ik kocht een machine, de start van mijn bedrijf Chocolatoa. Na heel wat bezoeken ter plaatse bij de producenten, zoals in Madagascar, Ecuador en Vietnam, ging ik effectief aan de slag. From bean to bar, van boon tot reep: de aankoop van de bonen, het roosteren, het malen, de volledige bewerking. De capaciteit bedraagt ruim 50 kg per dag. De bonen koop ik aan in Madagascar, Tanzania, Ecuador, Indonesië, Costa Rica en Nicaragua. Het is alvast de bedoeling dat we later meer focussen op workshops, proeverijen, teambuildings en informatieve sessies.”

Dominicaanse Republiek

“Op de ‘International Chocolate Awards’, een vier dagen durende beurs in Amsterdam, sleepte ik acht prijzen in de wacht. Het begon met het insturen van een chocoladereep, te proeven door een 50-tal experten. In drie categorieën viel ik in de prijzen. De reeks ‘donkere chocolade op kleine schaal uit Tanzania’ leverde me een zilveren medaille voor Europa op en een gouden voor België. Voor de reeks ‘melkchocolade’ kreeg ik goud voor Europa, na samenwerking met een collega-chocolatier uit het Leuvense. Nathalie Neirynck uit Roeselare heeft een passie voor melkchocolade van bonen uit Indonesië. Die chocolade is hier gemaakt en zij commercialiseert die onder een eigen handelsnaam. Hier kreeg ik de zilveren medaille voor. Momenteel leid ik ook een project in de Dominicaanse Republiek, waar ik vier keer per jaar naartoe ga”, zegt de talentrijke chocoladeproducent uit de Poekestraat.