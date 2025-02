Chocolatier Vandenbulcke verovert zilveren medaille op ISM-beurs in Keulen

Met Pulp ’n Choc Fruity Mix haalt Chocolatier Vandenbulcke uit Heule een zilveren medaille binnen op de Internationale Zoetwarenbeurs (ISM) in Keulen. Ee innovatieve praline is gevuld met upcycled cacaovruchtpulp – het witte vruchtvlees rond de cacaobonen dat normaal verloren gaat – en vermijdt zo’n 70 procent waste en biedt lokale cacaoboeren extra inkomsten.

De ISM is ‘s werelds grootste vakbeurs voor zoetwaren en snacks. Jaarlijks komen professionals uit de hele wereld samen om de nieuwste producten, innovaties en trends te presenteren en te ontdekken. Na de natural, vegan variant wist Pulp ’n Choc met drie nieuwe fruitsmaken – witte chocolade met aardbei, donkere chocolade met citroen en melkchocolade met sinaasappel – de jury te overtuigen en veroverde Chocolatier Vandenbulcke zo een zilveren medaille

Duurzaam van verpakking tot vulling

“Pulp ’n Choc is ontstaan uit het idee dat elke sector zijn steentje moet bijdragen aan een duurzame toekomst”, zegt Jelle Vandenbulcke, CEO van Chocolatier Vandenbulcke. “We merken al de gevolgen van klimaatverandering in onze sector. Onvoorspelbaar weer, schadelijke insecten en ziekten zoals black pod disease zorgen voor minder cacaobonen. Tegelijkertijd wordt 70 procent van de cacaovrucht verspild. Dat is absurd. Met onze upcycled cacaovruchtvulling voor Pulp ’n Choc gaan we dit tegen door de pulp te hergebruiken.”

“Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen het product. Zo is de verpakking van Pulp ’n Choc volledig recycleerbaar en vervangen we plastic door een tray van duurzaam papier. Bovendien gebruiken we Fairtrade chocolade, en doordat boeren nu ook het vruchtvlees van de cacaoboon kunnen verkopen, krijgen ze een extra inkomstenbron. Op deze manier willen we niet alleen een positieve impact maken op de planeet, maar ook op de mensen achter onze chocolade.”

De jury van ISM proefde meer dan 100 snacks en zoetwaren en bekroonde de Pulp ‘n Choc Fruity Mix met de tweede prijs vanwege de unieke nieuwe smaken en het duurzame karakter van het gehele product.