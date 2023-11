Chocolatier Van Nevel viert jubileum met vernieuwde winkel en atelier: facelift voor 40-jarige familiezaak

Johan Van Nevel startte in 1983 met een zaak met ambachtelijke chocolade en ijs beneden in het ouderlijke huis in de Generaal Baron Jacquesstraat in Diksmuide. Het was het begin van een echte familiezaak die ondertussen 40 jaar bestaat en recent een uitgebreide facelift kreeg.

Johans zus Françine hielp geregeld mee in de winkel die meteen goed liep. “In 1985 met Pasen bouwde hij een nieuw pand. Mijn zoon Jeroen Bailleul was al heel jong jobstudent bij zijn oom Johan. Toen Johan op zijn 32ste door ziekte de zaak niet meer verder zelf kon uitbaten, was Jeroen net afgestudeerd in de richting Economie”, vertelt Françine Van Nevel.

Zaak overgenomen

“Johan probeerde wel nog om door te gaan, maar het lukte hem niet meer. Jeroen heeft de zaak van zijn oom overgenomen in 1997. Samen met mij begon hij de zaak, ik had al een cursus chocolaterie gevolgd en Jeroen heeft zich dan verder bekwaamd in het ambachtelijk bereiden van chocolade- en ijsproducten. In 1999 huwde hij met Mieke Vanrobaeys, die zich ontfermde over de winkel.”

“Met ons huwelijk rolde ik meteen in de lekkere business van chocolade en ijs”, lacht Mieke. “Samen met Jeroen werken, gaf heel wat voldoening en het contact met de klanten was en is nog altijd heel leuk. In 2006 verlieten we de Generaal Baron Jacquesstraat, we hadden een pand gekocht in de Woumenweg. Daar was vroeger een beenhouwerij met atelier die we konden aanpassen aan onze noden.”

“We creëerden een atelier voor chocolade- en ijsproductie en verhuisden nog datzelfde jaar. Het voordeel van het pand in de Woumenweg was ook dat dat we er konden bij wonen, zo hadden we alles op één plaats. Bovendien bevindt het zich vlakbij het centrum. Intussen ligt de verhuis 16 jaar achter ons en we vonden het stilaan tijd om te veranderen”, vertelt Mieke.

“In de loop der jaren groeide onze zaak verder uit. We zijn gestart met vier ijsjeswagens, nu zijn er al acht. We zijn altijd blijven groeien en kregen zo ook een aantal campings bij waar we ijsjes mogen verkopen. Ook in de winkel kunnen we rekenen op een vast cliënteel en in Diksmuide zijn we intussen een vaste waarde geworden.”

600.000 euro

Er werd fors geïnvesteerd in een vrijwel volledige nieuwe inrichting. “Met een investering van 600.000 euro hebben we zowel de winkel als het atelier veel efficiënter kunnen maken. We hadden niet langer nood aan het woongedeelte en de verschillende ruimtes waren ook vrij beperkt. Vroeger werd steeds een klein stukje bijgebouwd als er nood was aan meer ruimte.”

Nu beschikken we over een open, luchtige en overzichtelijke winkel waarin al onze producten volop tot hun recht komen. En over een atelier dat niet alleen overzichtelijk is maar ook door het efficiënter inrichten het werk makkelijker en vlotter laat lopen. We blijven volledig ambachtelijke kwaliteitsproducten produceren zoals ons ijs en onze chocoladeproducten, gemaakt met de hoogste kwaliteit Callebautchocolade.”

Groeiende markt

De beslissing om in de Woumenweg 5 te blijven en er grote veranderingen te doen, werd bepaald door de ligging van het pand: niet ver van het centrum, een nabij gelegen parking, de nabijheid van andere zaken en dergelijke meer. In deze tijd lijkt het niet evident een zaak uit te breiden en te vernieuwen maar Mieke en Jeroen hebben er alle vertrouwen in.

“Wij merken dat de particulieren maar ook de bedrijfswereld een groeiende markt vormen. Samenwerken met lokale streekproducenten is niet alleen een mooie uitdaging maar is ook voor de klanten een pluspunt.”

Men kan voor alle chocolade- en ijsproducten terecht bij Chocolaterie Van Nevel maar ook voor geschenkmanden met een mengeling van streekproducten en eigen artisanale artikelen.