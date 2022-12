Chocolatier Van Nevel in Diksmuide gaat na Pasen tegen de vlakte

Chocolatier Van Nevel, al 40 jaar een gevestigde waarde in Diksmuide, wordt na Pasen volgend jaar volledig afgebroken. Zaakvoerders Jeroen Bailleul (48) en Mieke Vanrobaeys (46) kiezen voor een nieuwbouw op dezelfde plek. “Naast de particulier zien we in de bedrijfswereld een groeiende markt. Samenwerken met lokale streekproducenten wordt een mooie uitdaging”, klinkt het ambitieus.

Het begon 40 jaar geleden met oom Johan Van Nevel die in de Generaal Baron Jacquesstraat in Diksmuide ambachtelijke chocolade en ijs produceerde en verkocht. Door ziekte moest hij daarmee noodgedwongen stoppen. Jeroen hielp al vanaf zijn veertiende mee als jobstudent. Na zijn studies economie leek het voor de familie Van Nevel een uitgemaakte zaak dat hij de chocolaterie zou overnemen. In 2005 kochten Jeroen en Mieke in de Woumenweg 5 een oude slagerij die was uitgegroeid tot een vleesgroothandel. De vleeshaken in de frigo’s zijn daarvan nog een stille getuige. Dat gebouw wordt na Pasen afgebroken en op dezelfde plaats komt een gloednieuwe winkel met atelier die op 1 november al afgewerkt moet zijn zodat de Sint-chocolade meteen op het schap kan staan.

Florerende buurt

Daar waar veel ondernemers door de stijgende loon- en energiekosten de rem op de investeringen zetten, geloven Jeroen en Mieke volop in de toekomst. “Met de maaltijdwinkel Bon’Ap straks en de recent geopende babyspeciaalzaak Castard als dichte buren zitten we in een hoek van de Woumenweg die floreert. De randparking vlakbij is ruim voldoende. Dat speelde allemaal mee in de keuze om op dezelfde locatie te blijven maar dan in een modern bedrijfsgebouw.”

Demonstratieruimte

En die winkel met atelier wordt vooral veel efficiënter. “Zo moet er geen woongedeelte meer zijn en de verschillende kleine ruimtes die we nu hebben zijn niet meer van deze tijd”, vindt Jeroen die meteen zijn vizier op de toekomst zet. “Ik zie vooral groei in de bedrijfswereld. Enerzijds zorgen we voor de zoete toets tijdens feestjes met onze ijswagens. Aan de andere kant stellen we vast dat werkgevers hun personeel of klanten graag eens verwennen met iets lekkers. Uiteraard blijven de particulieren even belangrijk. Een derde doelgroep zijn de bezoekers. Voor de coronaperiode noteerden we om en bij de 100 bussen per jaar die ons atelier wilden ontdekken. Dat komt nu opnieuw op gang en daarop spelen we met ons nieuw gebouw in door een demonstratieruimte in te richten. Ondanks de vernieuwing blijven we inzetten op het artisanale zoals we al altijd hebben gedaan.”

Alles samen investeren Jeroen en Mieke 600.000 euro in de nieuwbouw. “Mochten we, zoals gepland, vorig jaar hebben kunnen starten dan was het 20 tot 25 procent goedkoper. Jammer genoeg zijn de kosten aanzienlijk gestegen. De vertraging liepen we op door de vergunningsprocedure die wat langer heeft geduurd”, laat Mieke weten die nu vooral uitkijkt naar volgend jaar.

Geschenkmanden

“We zullen met veel enthousiasme deze maand de Kerstman helpen met onze chocolade- en ijsproducten. Ook de Paashaas laten we niet in de steek. Deze zomer zullen we met onze ijskarren opnieuw present tekenen in Middelkerke omdat we tijdelijk op een andere locatie kunnen produceren. De chocoladelijn starten we vanaf november opnieuw op in onze nieuwe zaak. Net op tijd om Sint-Maarten en de Sint van dienst te zijn. Het accent leggen we, naast ambachtelijke chocolade, in de winkel ook op geschenkmanden. Daarvoor leggen we contacten met lokale streekproducenten. Zo kunnen we elkaar versterken.” (GUS)