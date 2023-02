Chocolatier Pralifino maakt muziekdoosje uit chocolade

Met Valentijn in het verschiet lanceert chocoladezaak Pralifino een bijzondere creatie. Vader Igor Byl, dochter Gaël en hun medewerker Wouter Riemacker maakten samen een muziekdoosje uit chocolade, inclusief extra praline met QR-code waarmee je wordt doorverwezen naar een liefdevol muziekje.

Chocolatiers volgen net als veel andere winkels de kalender van speciale dagen. Aangezien op 14 februari Valentijn wordt gevierd, gingen de chocolatiers van Pralifino op zoek naar een creatieve lekkernij. “We moeten elk jaar nieuwe dingen maken en wilden deze keer eens iets totaal anders proberen. De klassieke pralines doen het altijd goed, maar we wilden eens anders uit de hoek komen. Daarom maakten we dit chocolade hart met een koppel dat elkaar kust”, vertelt Igor Byl.

“We hebben muziekdoosjes met een man en een vrouw, maar ook van twee vrouwen en twee mannen. We willen niemand uitsluiten, iedereen kan dit aan zijn geliefde geven.” In totaal vraagt de creatie bijna drie dagen werk. “Het is erg fijn, want hiervoor maken we ook een sleutel om de muziekdoos zogezegd te openen en die is erg broos. Bovendien transporteren we dit werk naar alle winkels van Pralifino, het moet dus wel goed in elkaar zitten”, gaat dochter Gaël verder.

Ambachtelijk

“Aan de hand van een printer voor voedsel printen we de QR-code van het liedje met cacaoboter op de praline. Dat zorgt voor iets extra om je geliefde mee te verrassen.” Pralifino is een chocolatier die voor een groot deel werkt voor andere bedrijven zoals bakkers en de winkels van Pralifino. “We proberen alles zo fijn en ambachtelijk mogelijk te maken. Gaël, Wouter en ik vullen elkaar aan. Iedereen denkt mee na over onze nieuwe bereidingen”, zegt Igor. “Op die manier is het leuk werken. Bovendien zijn de reacties van enthousiaste klanten nadien des te leuker”, besluit Gaël.

(AVH)

Info: www.pralifino.be