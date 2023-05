Chocolatier Oliver (24) maakt exacte replica van King Charles’ kroon, inclusief 400 (!) edelstenen in suiker

“Het is mijn meest gedetailleerde project ooit. Ik wou mezelf overtreffen.” En of hij dat gedaan heeft. Chocolatier Oliver Van Nueten (24) uit Knokke-Heist maakte een exacte replica van de St. Edward’s Crown, inclusief vierhonderd (!) edelstenen. Zijn ingrediënten? Donkere chocolade en suiker. Het resultaat is verbluffend. “Mijn ultieme ambitie is om de kroon persoonlijk te overhandigen in Buckingham Palace”, zegt Oliver, die met het kunstwerk lang niet aan zijn proefstuk toe is.

De St. Edward’s Crown staat te blinken in de etalage van Van Nueten Chocolates in de Lippenslaan in Knokke. En ja, passanten kijken zich de ogen uit. Oliver is er terecht trots op. “Het was een huzarenstukje om de kroon te maken. Het is een één op één replica, een exacte kopie. Elk detail moest dus kloppen. Inclusief de 400 edelstenen”, legt Oliver uit. De 24-jarige chocolatier haalde voor het project alles uit de kast.

“De volgorde van de steentjes, de overlapping van kleuren en zelfs het goud: alles moest identiek zijn”, gaat Van Nueten verder. “Voor het werk maakte ik gebruik van een combinatie van technieken. Een goede voorbereiding was daarvoor cruciaal. Online zocht ik tientallen foto’s op en ik vond ook een render in 3D. Het maken van de kroon zelf nam uiteindelijk een week in beslag. De ingrediënten? Donkere chocolade en suiker. Het is mijn meest gedetailleerde project ooit. Ik ben enorm blij met het eindresultaat.”

Met een exacte eetbare kopie van de kroon die Charles III opgezet kreeg tijdens zijn de officiële kroning, is Van Nueten niet aan zijn proefstuk toe. De fiets van Greg Van Avermaet, een kroon voor de Zweedse koning Gustaf, het stadhuis van Knokke-Heist en een Russische duikboot stonden al op zijn palmares. Net zoals een miniatuurversie in chocolade van het koninklijk jacht Alberta. Een cadeau voor niemand minder dan prinses Astrid. Nu komt daar dus de St. Edward’s Crown bij, een werk van ruw geschat 5 à 6 kilogram.

Persoonlijk overhandigenDe ‘kroon’ op het werk moet – als het van Oliver afhangt – evenwel nog komen. “De kroon van de Zweedse koning is destijds écht tot bij hem geraakt. Het was een bestelling van een klant. Alleen kon ik dat niet persoonlijk doen. Mijn droom is nu om dat wél te doen voor King Charles: ik wil mijn creatie persoonlijk aan hem overhandigen in Buckingham Palace. Ambitieus is dat zeker. Maar onmogelijk? Dat bestaat niet”, glimlacht Oliver Van Nueten. “Ik hoop op de radar te komen van het Britse koningshuis en wil daar alles voor doen. De kroon verkopen ben ik alleszins niet van plan.” (MM)