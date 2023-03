Chocolaterie Carré in Moen stopt, Dumon neemt de klanten over

Op paasmaandag 10 april stopt de winkel van Chocolaterie Carré in Moen. Uitbaters Mieke en Dirk kiezen ervoor om nog uitsluitend in te zetten op de productie en groothandel van hun likeurpralines wat Dumon Chocolatier de kans biedt om hun winkel om de hoek in Heestert verder uit te bouwen. “Als jarenlange, artisanale collega’s zijn wij vereerd van Mieke en Dirk het vertrouwen te krijgen hun klanten in de toekomst te mogen blijven voorzien van lekkere chocolade.”

Sinds november 2021 heeft Dumon Chocolatier een winkel in Heestert. Samen met Het Smaaktafereel en Carré had de relatief kleine regio drie chocolatiers. Nu Carré besloten heeft om na 28 jaar hun chocoladewinkel te stoppen, worden hun klanten naar de zaak van Dumon doorverwezen in de Gauwelstraat 65. “Jelle Descamps, eigenaar van Dumon, kent de uitbaters van Carré en de keuze waarvoor ze werden gesteld. Mieke en Dirk gaan verder met hun export van likeurpralines en Bieke en ik zullen hun klanten met dezelfde warme hartelijkheid en open armen ontvangen en soigneren met ons lekkers een kilometer verderop”, zegt zaakvoerder Céline Bergen (39). Voor Dumon Chocolatier verandert er niet veel, het aanbod en de werking blijven hetzelfde. Na 10 april volgt er nog een uitverkoop bij Chocolaterie Carré om dan 20 april definitief te sluiten. De lucratieve paasperiode pikt Dumon dus niet mee. “Dat vinden we niet erg. Het biedt Mieke en Dirk de kans afscheid te nemen van hun klanten die ze enkel tijdens de feestdagen zien. Het geeft ons ook wat tijd om op adem te komen en stelselmatig de nieuwe klanten te leren kennen.”