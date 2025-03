Chocoladezaak Pralifino start eigen automatenshop in Beernem: “Goed alternatief voor na onze openingsuren”

Aan de Sint-Jorisstraat in Beernem kan je weldra op bijna elk moment terecht voor het lekkers van Pralifino. De chocoladezaak van Gaël Byl en haar gezin opent er binnenkort een heuse automatenshop. “We kregen regelmatig de vraag om producten te leveren buiten onze openingsuren, dit is een goed alternatief”, aldus Gaël.

De chocoladezaak van Gaël Byl kan al jaren op heel wat bijval rekenen, waardoor het gezin soms ook op sluitingsdagen vragen voor producten ontvangt. “Ik krijg eigenlijk regelmatig telefoontjes op zondag of na onze openingsuren. Vaak gaat het om mensen die last minute nog iets willen kopen, of nog een cadeautje moeten hebben voor een familiefeest. Maar ik kon niet altijd helpen, omdat we niet thuis waren of bezig waren met iets anders. Daarom kwamen we op het idee om een automatenshop te openen”, vertelt Gaël. “Bovendien hechten we veel belang aan ons gezin. We willen naast ons bedrijf ook nog tijd samen doorbrengen. Met die automaten kan dat nog altijd”, zegt ze.

Extra ruimte

Een aantal maanden en heel wat verbouwingswerken later, is de automatenshop klaar voor opening. “We hebben in ons gebouw met de winkel en ons atelier een extra ruimte voorzien. Die is volledig afgescheiden. Daarin staan de verschillende automaten. Ook de ingang van die ruimte is apart, zodat klanten er elke dag van de week terechtkunnen”, gaat Gaël voort.

In de ruimte staan verschillende automaten met chocoladeproducten waaronder pralines en, gezien de tijd van het jaar, nu ook paaseieren. “Daarnaast is er ook een automaat waarin we ons vers ijs verkopen. Bovendien zijn er ook lockers. Op die manier kunnen klanten op de website producten bestellen, en ze afhalen aan de automaat. Bovendien voorzien we ook in een aanbod aan suikervrije en glutenvrije producten. Ook daarvoor stijgt de vraag en kunnen klanten bij ons terecht”, besluit Gaël.