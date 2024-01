“Chocoladedecoraties tot in Dubai”: Saverde verwerkt 30 ton pure chocolade in één jaar tijd

Ingelmunster telt bedrijven die in alle stilte verderwerken, maar die in hun sector wel degelijk sterk scoren en hun product over de hele wereld verkopen. Eén dergelijk bedrijf dat we leerden kennen, is de firma Saverde uit de Deefakkerstraat. Dit bedrijf bestaat 21 jaar, werkt met 14 personeelsleden en verwerkt maar liefst 30 ton pure chocolade in allerlei decoraties, die van eigen land tot in Dubai worden verkocht. In de toekomst willen ze hun klantenbestand nog uitbreiden.

Steve Verschoore is van opleiding patissier-chocolatier. Hij werkte bij een patissier, maakte de decoraties voor deze patissier en ook voor andere bakkerijen. Zo ontstond het idee om dat zelf te doen. In 2003 begon Steve, samen met zijn toenmalige partner Ann Deprez – afkomstig van de Vlaswijk –, met een winkel naast het postkantoor in de Oostrozebekestraat in Ingelmunster. Eén jaar later verhuisden ze al naar het oud slachthuis in Oostrozebeke, waar nu de Aldi is gevestigd.

“In 2018 kwamen we tot de vaststelling dat deze locatie te klein was en dat we te weinig personeel konden plaatsen om te voldoen aan de stijgende vraag. We zochten een andere locatie om nieuwe machines te installeren. We besloten ook om nieuwe aandeelhouders te zoeken. Vanaf toen kwamen er twee families bij: Hubert Sigiez en Christel Lootjens, Tom Degres. Samen met hen was er extra kapitaal en kennis, waardoor we besloten het gebouw van de Jaritex aan te kopen in de Deefakkerstraat, achter de vroegere firma Bekaert. Enkel de buitenmuren bleven staan, waarna alles binnenin werd vernieuwd en aangepast aan onze noden om goed te kunnen werken. Nu werken we al drie jaar op deze nieuwe locatie.”

“Ook in voorjaar druk”

“De fabrieksnaam Saverde komt van: S(teven) A(nn), VER(schoore), DE(prez). We maken chocoladedecoraties. Zie je op taarten versieringen staan in chocolade, dan wordt dat meestal in ons bedrijf gemaakt. Een logo van een zaak, een chocoladestukje met Vrolijk Kerstfeest of Gelukkig Nieuwjaar erop, dat wordt allemaal in ons bedrijf gemaakt in pure chocolade, inclusief de bedrukking. We werken met pure fondantchocolade. Zo’n chocolade blijft na productie nog twee jaar goed, omdat er geen vulling in zit. Melkchocolade gaat 18 maanden mee, witte chocolade 15 maanden. Op jaarbasis verwerken we 30 ton pure chocolade. Voor één bestelling hebben we niet veel kilo’s nodig, want al die decoraties zijn heel licht, heel fijn. Sommige chocolaatjes wegen maar 1 gram. Er zit dus niet veel gewicht in en toch komen we aan 30 ton chocolade per jaar”, legt Ann uit.

“Pure fondantchocolade blijft na productie twee jaar goed, melkchocolade 18 maanden…”

“Op jaarbasis hebben we een omzet van 1,7 miljoen euro. Zo’n 85 procent van onze producten gaat naar het buitenland. De afzetmarkt in het buitenland is veel groter dan in België. Onze producten worden over heel de wereld verdeeld. We leveren zelf rechtstreeks aan Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Amerika en via een tussenpersoon bereiken we zelfs Dubai en nog andere plaatsen in de wereld. Tijdens de coronaperiode was dat voor ons bedrijf eveneens een mindere periode. Veel van onze plaatselijke chocoladedecoraties gaan immers ook naar vip-evenementen, hotelketens…, maar dat lag allemaal stil. Momenteel werken hier 14 personen in de productie.”

Is de drukste periode voorbij? “Neen”, stipt Ann meteen aan. “In de voorbije jaren is die drukte verschoven. Vroeger was vooral het najaar druk, maar nu is het ook druk in het voorjaar. Na Pasen wordt het dan rustiger tot aan de verlofperiode, en daarna start die drukke periode opnieuw.”

Meer capaciteit

“We zijn nu bezig met onze afzetmarkt uit te breiden door aan grote beurzen deel te nemen. Vroeger konden we de vraag net bijhouden. Nu hebben we meer capaciteiten op deze locatie en proberen we grote buitenlandse klanten aan te trekken”, besluit Ann, die binnen Saverde instaat voor de opvolging van de producten.