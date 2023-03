Chocoladeboetiek Nibies krijgt Unizo-authenticiteitslabel Handmade in Belgium

Tine Vandenberghe en Alexander Ronsse van Chocoladeboetiek Nibies in Stasegem ontvingen het Handmade in Belgium label van Unizo Leiekracht. Ze worden zo HIB-ambassadeur.

Enkel wie aan strikte voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor het label. Zo moet de ambachtelijke ondernemer zijn beroep in hoofdberoep uitoefenen, mag hij of zij maximum 20 werknemers in dienst hebben, moet het product minstens ‘handmade’ zijn, heeft het product een zekere nutsfunctie en is het uniek in zijn soort. Chocoladeboetiek Nibies uit Stasegem voldeed aan deze voorwaarden en werd beloond met het Unizo- authenticiteitslabel Handmade in Belgium. “Zij hebben ook een uniek concept ontwikkeld rond gebruik en het maken van exclusieve chocoladeproducten”, luidt het bij Unizo Leiekracht.

Collecties met het nodige rock-’n-rollgehalte

Na het volgen van een opleiding als chocoladebewerker begon Tine Vandenberghe samen met Alexander Ronsse in coronatijden met de webshop Nibies. “Nibies komt van ‘to nibble’ en ‘cacao-nibs’. Een combinatie dus van hoe we kunnen genieten van pralines en een basis-ingrediënt van de chocolade, cacao-nibs, een basisverwerking van geroosterde cacaobonen. We hoopten dit genot over te brengen bij onze klanten en ze te laten kennismaken met ons handgemaakte producten”, vertelt Tine Vandenberghe. Nibies zijn geen klassieke pralines maar verschijnen in seizoencollecties met het nodige rock ‘n roll gehalte. “Met onze ‘rocks’ en ‘stones’ kunnen rebelse fijnproevers bij ons terecht voor chocoladecreaties met de nodige hoek af. We bieden bedrijven en particuliere klanten bovendien kleine personalisaties tot een volledige make-over van de verpakking”, gaat Tine verder.

Creatief met vormen, decoraties en smaken

“We willen wegblijven van klassieke pralines, vormen en kleuren. Tijdens de opleiding realiseerden we ons hoe creatief er wel gewerkt kan worden met vormen, decoraties en smaken. Deze creativiteit kan je zeker terugvinden in onze producten.” Na deelname aan enkele beurzen en markten merkten Tine en Alexander dat het persoonlijk contact met klanten veel deugd deed. “Sinds december 2022 openden we dan ook de ‘chocoladeboetiek’, een bescheiden winkeltje dat voorlopig op woensdag- en zaterdagmiddagen open is”, aldus Alexander Ronsse. Het unieke concept bleef dan ook niet onopgemerkt. Ze waren ze vorig jaar nog laureaat ‘Best Chocolate Concept’ op de Belgian Chocolate Awards 2022. Nu komt hier ook het Handmade in Belgium label bij.