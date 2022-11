Choc’atelier en Degubel maken samen echte Oostkampse pralines

In het kader van de Week van de Smaak hebben de Oostkampse ondernemers Pieter Demey van Choc’atelier en aardbeitelers Kris en Jo De Guffroy van Degubel samen twee Oostkampse pralines bedacht.

De witte praline is gevuld met een aardbeiengelei en een ganache van aardbei, de fondantpraline met aardbeiengelei, hazelnootpraliné en een brésilienne van hazelnoot. Beide pralines zijn besprenkeld met de Oostkampse blauwe kleur. Je kan de pralines op verschillende locaties gratis proeven: in de ontmoetingshuizenTope, Het Hertenbos, ‘t Gezelletje en Nieuwvliet, aan hetOnthaal inOostCampus,inBibliotheek-infopunten deuitleenposten. Ook met de horeca wordt samengewerkt: in ‘t Bloemenhuisje, Bistro De Oude Schaere, Laurel & Hardy, Eethuis Transvaal, Het Raetshuys, Steakhouse Cowboy Up, Het Merelnest en de Sachs krijg je bij de afrekening een gratis praline. De pralines zijn natuurlijk ook te koop, bij Choc’atelier. Burgemeester Jan de Keyser: “Deze praline staat symbool voor samenwerking en duurzaamheid. Een top lokaal product. En lekker!” (GST)