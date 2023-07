Chilisauzen van Rascal worden met de hand gemaakt in Wingene: “We zijn klaar om de wereld te veroveren”

Wie de naam niet kent, heeft misschien de opvallende etiketten al gespot in de buurtsupermarkt. Rascal, de chilisauzen van Nicoline Buyck (43) en Gilles Rooze (42) uit Wingene, werd onlangs gekroond met het Handmade In Belgium-label, een certificaat dat lokale en ambachtelijke producten in de kijker zet.

“Het verhaal van Rascal is begonnen in 2016 met bankier Niels Wyckstandt”, vertelt Nicoline Buyck (43), die samen met haar man Gilles Rooze (42) de drijvende kracht achter de chilisauzen is. “Tijdens een stage in New York werd hij ondergedompeld in de food-wereld, waarna hij in een leegstaande serre van het landbouwbedrijf van zijn ouders ging experimenteren met het pekelen van groenten.”

Zijn experiment leidde tot een reeks sauzen, salsa’s en gepekelde groenten, die hij op de markt bracht onder de noemer Rascal. Een jaar geleden besliste hij om terug te keren naar het bankwezen. “Hij ging op zoek naar iemand die zijn recepten wilde overnemen en het merk verderzetten”, zegt Nicoline. “Via via kwamen we met elkaar in contact. In augustus vorig jaar hebben we uiteindelijk besloten om zijn project verder te zetten.”

Tastebuddies

De sauzen en groenten van Rascal typeren zich mede door de opvallende huisstijl. “Daar is bewust voor gekozen”, legt Nicoline uit. “Chilisauzen en salsa’s zijn niet echt typisch Vlaamse producten, dus we moesten opvallen tussen alle andere merken in de supermarkt. Onze producten houden we bovendien enorm toegankelijk voor iedereen. Onze tagline luidt ‘Tastebuddies’, omdat ze zorgen voor een extra touch bij dagelijkse gerechten, zonder te overheersen.”

Met hun vrolijke etiketten zijn Nicoline en Gilles er al in geslaagd om België voor zich te winnen, maar daar stopt het niet voor hen. “Met Rascal bereiden we een werelds product, dus we voelen de interesse vanuit het buitenland”, zegt Nicoline. “De drempel voor onze producten ligt daar ook wat lager dan hier. Binnenkort nemen we daarom ook voor het eerst deel aan een internationale beurs, in de hoop Rascal ook in het buitenland te introduceren.”

Lokaal en ambachtelijk

Hoe groot hun markt zal worden, is nog maar de vraag. Wat wel zeker is, is dat Rascal altijd op een ambachtelijke manier zal worden gemaakt. “Het hele productieproces ligt in eigen handen”, duidt Nicoline. “We roeren zelf in de potten, en ook de verpakking en distributie worden eigenhandig door ons gedaan. Enkel de productie van de ingrediënten hebben we door onze groei uit handen moeten geven, maar ook daar proberen we steeds samen te werken met lokale boeren die dezelfde waarden als wij hanteren.”

Het is dan ook geen verrassing dat de chilisauzen onlangs werden gekroond met het ‘Handmade In Belgium’-label van Unizo. “We zijn heel trots dat we nu dit logo mogen dragen, want het bewijst toch dat we staan voor lokale en ambachtelijke kwaliteit”, zegt Nicoline. “Die waarden zullen we altijd hoog in het vaandel dragen, hoe groot we in de toekomst ook worden.” (CS)