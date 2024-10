Chiara Colman (31) opent CORE Pilates in Brugge: “Ik gebruik speciale toestellen om je spieren te trainen”

Op 3 november start Chiara Colman (31) met haar eigen pilatesstudio CORE Pilates. “Toen ik enkele jaren in Australië verbleef, volgde ik een cursus bij een officiële Jozef Pilates-school”, zegt Chiara. “Ik zal me toespitsen op reformer pilates, dus met speciale toestellen om de core-spieren te trainen.”

Wie overtuigd is van de leuze een gezonde geest in een gezond lichaam, kan vanaf 3 november terecht bij CORE Pilates, de pilatesstudio van Chiara Colman in de Pathoekeweg 34 B. Chiara is nog niet lang actief in de sport- en gezondheidsbranche. Ze kwam eerder recent, in Australië, met pilates in contact. “Ik heb in Gent de opleiding modetechnologie gevolgd. Daarbij wordt het hele traject achter het op de markt brengen van een kledingstuk – zoals ontwerp, productie en verkoop – aangeleerd”, zegt Chiara. “Daarna ben ik verhuisd naar Gent, waar ik een aantal jaren in een Levi’s Store heb gewerkt als assistent manager.”

Reformer pilates

In 2019 vertrok Chiara naar Australië. Het plan was om er drie maanden op vakantie te gaan, maar uiteindelijk bleef ze er maar liefst zes jaar. “Ik heb er ook wel een hele tijd min of meer vastgezeten door de coronacrisis. Om mijn tweede visum te krijgen, moest ik aantonen dat ik werk had en dus heb ik er een tijdje gewerkt op een uitgestrekt gebied waar zonnepanelen staan. Ik was daar quality analist. En natuurlijk heb ik er ook veel rondgereisd. Zo’n twee jaar terug begon ik met pilates. Ik studeerde er aan een door Jozef Pilates, de oprichter van Pilates, erkende school om zelf les te kunnen geven.”

Chiara is sinds mei terug in Brugge en werkte de voorbije maanden aan de oprichting van haar eigen pilatesstudio. Voor wie het niet zou kennen: pilates is een fitnessmethode waarbij de nadruk ligt op de spieren die ervoor zorgen dat het lichaam in de correcte balans staat en de wervelkolom ondersteunen. “In mijn studio focus ik me op de zogenaamde reformer pilates. Dit wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van speciale pilatestoestellen, waarbij onder meer met veren wordt gewerkt voor de weerstand.” (PDV)