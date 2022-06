Chez Marie is opnieuw Ieperse ambassadeur ‘Ik koop lokaal’

Chez Marie aan de Neermarkt 6 werd voor de tweede keer Ieperse ambassadeur voor de actie ‘Ik koop lokaal’ nadat ze ook al in 2020 laureaat werd. De zaak is één van de 47 West-Vlaamse ambassadeurs. De vierde editie van de campagne ‘Ik koop lokaal’ van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) zet het belang van lokaal kopen in de kijker. Meer dan 300 handelaars stuurden hun kandidatuur in.

“Ik geloof in het idee ‘Ik koop lokaal en dat je mensen kan aanzetten om dichter bij huis te shoppen”, vertelt Mieke Merlevede. “Dit door een warme welkom te geven aan de mensen en dat ietsje meer te kunnen doen voor je klanten. In mijn winkel vind je uitsluitend Belgische producten, waarvan de meeste ambachtelijk of van kleinschalige ondernemingen zijn.”

“Ik dank de nominatie aan de lokale klant. Voor mij is het een bevestiging dat mensen tevreden zijn na hun bezoek aan mijn winkel. Uiteraard zijn er ook voordelen aan lokaal kopen. Je krijgt eerst en vooral een persoonlijke bediening, een mooie glimlach, en service. Ik hou van het persoonlijke contact met mijn klanten, om eens tijd te kunnen nemen om te vragen hoe het met hen gaat, waar de volgende reis naar toe gaat, hoe het rapport was van de kinderen, enzovoort. Dat vraagt een webshop nooit hè?”

