Charlotte neemt bekende kledingwinkel A-Propos Fashion in Oostende over: “De winkel blijft zoals hij is, maar met een frisse energie”

De Oostendse modewinkel A-Propos Fashion slaat een nieuwe weg in met frisse energie. Na 21 jaar als gevestigde naam in de modewereld krijgt de boetiek een nieuwe zaakvoerder, Charlotte Vanwalleghem (39). Dit bijzondere moment werd gevierd met een feestelijk openingsweekend van 14 tot 16 februari, waar bezoekers konden genieten van hapjes en geweldige kortingen.

Charlotte Vanwalleghem (39) nam op 1 februari 2025 de boetiek over van Angélique Laforche, die de zaak met passie uitbaatte sinds 2003. “We willen de warme, persoonlijke sfeer van de winkel behouden,” vertelt Charlotte enthousiast.

“A-Propos heeft een sterke reputatie opgebouwd, en het is onze bedoeling om dat voort te zetten. Trouwe klanten zullen hier nog steeds hun favoriete merken en vertrouwde gezichten vinden.”

Geen grote veranderingen

Charlotte kent de modewereld door en door. Na een carrière in de financiële sector stapte ze over naar de mode-industrie, waar ze als leverancier al samenwerkte met A-Propos. Toen de kans zich voordeed om de zaak over te nemen, hoefde ze niet lang na te denken.

“We waren niet op zoek naar een winkel om over te nemen, maar A-Propos kwam op ons pad. Het voelde meteen juist,” zegt de zaakvoerder enthousiast.

De overname betekent geen grote veranderingen voor klanten. “Het concept werkt, dus waarom iets veranderen? We blijven inzetten op stijlvolle, kwalitatieve mode voor vrouwen van alle leeftijden – van moeder tot dochter en grootmoeder.”

De winkel biedt een mix van gevestigde merken zoals Marie Méro, More Than That, Atlas en jongere, trendy merken zoals Amélie & Amélie. De collecties gaan van jong en trendy tot comfortabel casual en elegant gekleed, en dit van maat 34 tot 46 of XS tot XXL.

Feestelijk openingsweekend

Het openingsweekend was een echt feestje. Klanten kregen 10 procent korting op hun aankopen via hun klantenkaart en er waren tal van verrassingen gepland. Het team van A-Propos, bestaande uit vertrouwde gezichten én enkele nieuwe medewerkers, staat klaar om klanten te verwelkomen. “De winkel blijft zoals hij is, maar met een frisse energie. We willen deze prachtige zaak nog lang laten bloeien!”

De officiële opening van A-Propos Fashion vond plaats op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 februari 2025 in de boetiek in de Alfons Pieterslaan 67-69, te Oostende.

(ZB)