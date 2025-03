Chantal zorgt voor je woning of tweede verblijf bij afwezigheid: “Ik geef de service die vroeger wel eens aan de buren werd gevraagd”

Een gecombineerde passie voor huizen en het graag zorgen voor mensen, bracht Chantal Vantorre op het idee om huisbewaarster te worden. Met ‘Keys and Care’ heeft ze voortaan ook haar eigen bedrijfje. “Er is veel vraag naar.”

Een knusse woonkamer, propere lakens en een gevulde koelkast: dankzij Chantal Vantorre (56) is het altijd aangenaam thuiskomen. “Als voormalig B&B-uitbaatster weet ik als geen ander wat mensen nodig hebben om zich bij aankomst knus en comfortabel te voelen.”

Overwinteren

“Anderzijds zorg ik er ook graag voor dat mensen met een gerust hart op reis kunnen, bijvoorbeeld door de brievenbus te legen en de plantjes water te geven”, aldus Chantal, die ook een jarenlange ervaring heeft met het bouwen en verbouwen van woningen. “Daardoor heb ik een scherp oog ontwikkeld voor details en mogelijke problemen. Ik weet waar op te letten”, klinkt het.

We unlock your peace of mind, is haar slogan. Wij zorgen voor uw gemoedsrust. “Vaak wonen mensen die hier een gastenverblijf verhuren in het binnenland en combineren ze dat met een drukke job. Dankzij mijn diensten hoeven ze dan niet speciaal over en weer te rijden om de vuilnisbakken buiten te zetten, de lakens te verversen of de klusjesman binnen te laten. Ik doe ook huisinspecties als de eigenaars er voor lange tijd niet zijn. Mensen gaan soms drie maanden overwinteren in het buitenland”, aldus Chantal.

Als een goede huisbewaarster waakt ze dag en nacht over je eigendom. “Er is veel vraag naar een dergelijke dienstverlening en dat is ergens ook logisch: met zo’n vertrouwenspersoon in de buurt kan je altijd op je twee oren slapen. Vroeger deden mensen hiervoor weleens een beroep op de buren, maar dat is vandaag de dag niet meer zo evident. Tegenwoordig kennen veel mensen hun buren zelfs niet eens meer”, besluit Chantal.

Alle info vind je op de website www.keysandcare.be.