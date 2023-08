Chantal opent Zelfpluktuin Aan de Blankaart in Houthulst

Houthulst In de Iepersteenweg 82, op de kruising met de Heugstraat, in Houthulst vind je de nieuwe onderneming van Chantal Es (61): Bloemenpluktuin Aan de Blankaart, waar ze uitpakt met een uitgebreid assortiment aan veld- en droogbloemen.

Chantal Es (61) verwezenlijkte onlangs haar droom: een bloemenpluktuin.“Heel mijn leven heeft het ouderwetse boerenleven mij getriggerd”, vertelt Chantal. “Nu ik mijn eigen bedrijf, een groothandel in bloemen en planten, aan de kinderen heb overgelaten groeide dit verlangen meer en meer. Ik had via de zaak al heel wat gehoord over pluktuinen, en dat sprak mij wel aan. Het is mijn bedoeling om op de ruimte achter de bloemenpluktuin nog wat dieren te houden.”

Veld- en droogbloemen

Chantal zaaide een assortiment bloemen en die kunnen mensen nu zelf gaan plukken. “Ik ben altijd zelf aanwezig en help graag mee met het knippen, een boeket te maken, en je kan de boeketten ook thuis laten bezorgen. In het assortiment zitten heel wat veldbloemen, waaronder een paar zeldzamere soorten zoals de blauwe korenbloemen maar ook de meer courante soorten zoals zonnebloemen, dahlia, zinnia en nog heel wat meer.

“In de toekomst komen er ook workshops en bloemschiklessen”

Daarnaast is er ook een uitgebreide keuze aan bloemen die gedroogd kunnen worden, zoals gypsophilia molucella, korenbloemen, amarantus en dergelijke meer”, duidt Chantal. “Hoe het werkt? Er staan emmers en snoeischaren ter beschikking, en bij een eerste bezoek geef ik uitleg over hoe je het best kan knippen. Daarna kan de klant vrij zijn gang gaan. Het afrekenen van de boeketten gebeurt na het plukken en er wordt per steel geteld.”

Workshops

Het zal niet bij het seizoen alleen blijven, want Chantal heeft nog heel wat plannen. “Eerst en vooral wil ik zeker tot kerst een beperkt aantal bloemen kunnen aanbieden, maar stilvallen zit er bij mij niet in. Het is de bedoeling om in de toekomst workshops en bloemschiklessen te geven. Volgend jaar start het plukseizoen dan opnieuw vanaf het voorjaar met onder meer tulpen en narcissen. Ik werk ook met een bloemenplukkaart: 10 maal plukken is een gratis boeket. Verschillende verenigingen planden al een bezoek aan de bloemenpluktuin tijdens één van hun uitstappen en dat blijkt ideaal te zijn, mensen genieten er telkens weer van.”

De Bloemenpluktuin volgen kan op Facebook en Instagram via Bloemenpluktuin Aan de Blankaart, telefonisch is Chantal bereikbaar op 0495/70.63.19. De tuin is open van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur, op zaterdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Ook wanneer je ziet dat Chantal aan het werk is en dat de poort openstaat, kan men binnenlopen. De Bloemenpluktuin Aan de Blankaart ligt in de Iepersteenweg 82, op de kruising met de Heugstraat. De tuin zelf ligt aan de zijkant van het huis. (ACK)