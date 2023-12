CGK Group blijft groeien: bedrijf neemt sectorgenoot uit Antwerpse haven over

Het Gullegemse CGK Group bevestigt de overname van DG Kunststoftechniek uit Antwerpen. Het bedrijf in totaaloplossingen voor opslag, behandeling en gebruik van chemicaliën zet zo haar ambities kracht bij.

Begin 2022 pakte CGK Group uit met groot nieuws. Het bedrijf uit Gullegem dat totaaloplossingen biedt voor de opslag, behandeling en het gebruik van chemicaliën maakte bekend dat het 5,5 miljoen euro investeerde om te kunnen uitbreiden. Een nieuwe productiehal, een nieuw magazijn én zestig extra arbeidsplaatsen.

Uitbreiding

We zijn nu bijna twee jaar verder en de honger om te groeien is nog altijd niet gestild. CGK laat namelijk weten dat het sectorgenoot DG Kunststoftechniek overneemt. Dat bedrijf is gelegen in de Antwerpse haven, wat ervoor zorgt dat CGK Group haar activiteiten nog verder kan uitbreiden richting Antwerpen, Limburg en Nederland.

Daarnaast zorgt de overname voor een grotere technologische expertise en operationele efficiëntie. “De overname is samen met onze nieuwbouw goed voor een dikke verdrievoudiging van onze productiecapaciteit op het vlak van kunststof constructies, waaronder opslagtanks. Dit biedt perspectief en een grotere slagkracht”, zegt oprichter en Sales en Marketing Manager Geert Denutte.

108 werknemers

Het bedrijf gevestigd op de industriezone Gullegem-Moorsele ontstond in 2004 door de samensmelting van Charle Industries, Gedeco en K-Construct tot CGK. Na een aantal cruciale overnames fuseerden CGK, Piping Solutions en Isoschol in 2016 tot CGK Group. Intussen werken er 108 mensen en draait het bedrijf een omzet van 23 miljoen euro. (JDr)