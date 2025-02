Célestine (23) opent eigen kapperszaak: “Zowel mannen, vrouwen als kinderen zijn hier welkom”

Célestine Pauwels opende onlangs haar eigen kapperszaak Hair & Beauty in de Bruggestraat 305. Je kan er ook terecht voor pedicure en nagelverzorging.

Vele jaren stond Anneke Vanneste achter de toonbank van haar kruidenierswinkel op de hoek van de Brugge- en de Zwanestraat. Toen dit pand werd verkocht, was er kort een fietsenhandelaar erin gevestigd. Anderhalf jaar geleden kwamen Olivier Van Damme – afkomstig uit Wielsbeke – en Célestine Pauwels – afkomstig uit Roeselare – erin wonen. De voorzijde bleef lange tijd leeg staan tot Célestine begon met de uitbouw van haar droom: een eigen kapperszaak.

Célestine (23) studeerde voor kapster aan het VISO in Roeselare. Na haar zevende jaar begon ze als thuiskapster in bijberoep, omdat ze thuis de mogelijkheid niet had om als zelfstandige te beginnen.

Op afspraak

“Ik combineerde dat met werken in een kapperssalon en daarna met werken in een groothandel van kappersproducten in Roeselare. Maar ik had nood aan sociaal contact. Thuiskapster zag ik niet meer zitten, zodat ik hoopte dat mijn droom om te starten met een eigen zaak ooit zou uitkomen.”

“Toen mijn vriend nog in Wielsbeke woonde, passeerde ik iedere dag door Ingelmunster op weg naar het werk. Ik had die leegstaande winkel al vaak opgemerkt. We kwamen kijken. Anderhalf jaar geleden vestigden we ons hier, maar pas nu heb ik mijn eigen kapperszaak. Voorlopig werk ik nog op afspraak, aangezien ik dat combineer met mijn beroep. Zowel mannen, vrouwen als kinderen zijn hier welkom. Positief is dat ik niet enkel kapster ben, maar dat je bij mij ook terecht kan voor pedicure en nagelverzorging”, besluit Célestine, die vorig jaar – samen met haar partner – present was op het ontbijt van de nieuwe inwoners van Ingelmunster.