CDKN store schrijft nieuw succesverhaal op Lippenslaan

Van een succesverhaal gesproken! Met de opening van drie nieuwe CDKN-zaken, waaronder een in de Knokse Lippenslaan, telt dit kledingmerk intussen negen filialen.

“Het begon allemaal met een pop-up in 2016 in de Dumortierlaan”, vertelt onderneemster Caroline Degeyter. “Elke zomer zijn we teruggekomen naar Knokke. Het waren altijd pop-ups. Met onze gloednieuwe winkel in het midden van de Lippenslaan is het de eerste keer dat we definitief blijven. Onze multimerkenwinkel CDKN Concept Store is the place to be om trendy hebbedingetjes en originele cadeaus te scoren. Daarnaast vind je hier ook hippe modemerken en heel wat lekkers bij CDKN Concept Store.”

“CDKN is een onderneming die een huis biedt aan allerhande Belgische ondernemers. Het staat voor Criminal babies, Dandy kids, Killer women en Notorious men, waarmee we zowel kleine als grotere Belgische ondernemers samenbrengen onder een dak om hun krachten te bundelen en hun merk te boosten. Op die manier presenteren we een gevarieerd aanbod van street ware, high

fashion, hondenoutfits, juwelen, accessoires, parfum, drank… Bij CDKN vindt men elke kledingstijl voor vrouwen, mannen en kinderen. De Belgische ondernemers waarmee we samenwerken noemen we Friends.”

In CDKN Knokke aan de Lippenslaan 166 kan je in het hoogseizoen elke dag terecht van 10 tot 18.30 uur.