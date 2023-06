CCV Ieper viert 65-jarig jubileum met zwerfvuilopruimactie en hulp ouderenzorg

CCV, aanbieder van betaaloplossingen, vierde dinsdag haar 65-jarige jubileum en gaf de dag een speciaal tintje door werknemers te laten helpen bij een zwerfvuilopruimactie en een bezoek te brengen aan het woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef.

CCV werd 65 jaar geleden opgericht in het Nederlandse Arnhem. In 2022 vierde het bedrijf haar 25ste verjaardag in België. CCV groeide uit tot een belangrijke speler op het vlak van elektronisch betalen, met een sterke aanwezigheid op de KMO-markt. “De verankering in de lokale gemeenschap is voor CCV altijd belangrijk geweest, getuige bijvoorbeeld de sponsoring van het Kidzfestival, en dit jaar ook het Highlight Festival te Ieper”, zegt Sam Arckens van CCV. “We willen onze 65ste verjaardag aangrijpen om hier extra de nadruk op te leggen.”

Barbecue

De Ieperse vestiging van CCV ligt op Ter Waarde. “Na de activiteiten was ook een feestelijke barbecue, maar we willen het signaal geven dat we als bedrijf alleen kunnen blijven bestaan, als we ook zorg dragen voor de lokale omgeving waarin we opereren. Onze inplanting in Ieper is belangrijk voor ons, dus we willen hier graag een extra inspanning voor doen.”

48 kilogram afval

Werknemers kregen – helemaal vrijblijvend – de keuze om deel te nemen aan twee activiteiten: de omgeving rond CCV opkuisen en helpen bij de ouderenzorg in woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef. “We ruimden 48 kilogram afval in een deel van de industriezone”, vertelt Lien Sinnaeve, Campaign & Content Marketeer bij CCV. “Het is fijn om met collega’s op een andere manier samen te werken en gezellig na te praten over de activiteiten. CCV kwam met een mobiele bus, want eerder werd het 65-jarig bestaan ook al op andere vestigingen gevierd.”

(API)