CC@PS viert zijn 20ste verjaardag

IT-bedrijf CC@PS is twee decennia jong. CC@PS groeide in de loop der jaren uit tot een IT-onderneming met een breed aanbod aan oplossingen voor bedrijven.

“Het verhaal van CC@PS begint in 2004. “Als medewerker bij Monteyne Westcomputer kreeg ik de kans om het bedrijf over te nemen”, vertelt zaakvoerder Kurt Gevaert. “Met een achtergrond als technicus en verkoper kon ik surfen op de kwaliteit en service waar het bedrijf voor stond. We slaagden erin om een solide klantenbasis op te bouwen. In de beginjaren draaide het vooral om persoonlijke service en klanttevredenheid. Dankzij mond-tot-mondreclame en de sterke band met onze eerste klanten groeide het bedrijf al snel. Die klanten werden onze ambassadeurs en speelden een cruciale rol in onze verdere groei. Dankzij het onvoorwaardelijke vertrouwen van onze 4.000 klanten zijn we door de jaren heen uitgegroeid tot een one-stop-shop voor IT-oplossingen. Het resultaat van jarenlange inzet en de constante drang om onszelf te blijven verbeteren.”

“Dag in dag uit staan we klaar om onze klanten de beste service te bieden: dat is de kern van onze bedrijfsvoering en ons DNA. De ICT-wereld blijft continu veranderen en wij bewegen mee. De afgelopen 20 jaar hebben we iedere nieuwe uitdaging met enthousiasme aangepakt en dat zullen we blijven doen. Op vandaag telt CC@PS 15 medewerkers. Ons team is niet alleen gegroeid in aantal, maar ook in expertise”, aldus Kurt.

Veel diensten

Daardoor zijn ze in staat om een breed scala aan IT-diensten aan te bieden: van volledige vergaderruimtes met onder andere interactieve schermen tot IT-infrastructuren en printoplossingen en dit verspreid over heel Vlaanderen. “Hoewel ons werkgebied zich voornamelijk uitstrekt tot voor de ring van Brussel en Antwerpen leggen we geregeld ook grotere afstanden af. We willen onze verjaardag aangrijpen om iedereen te danken die een rol heeft gespeeld in ons succes: onze klanten, ons team en onze partners. Er zijn momenteel enkele vacatures zodat ons team kan groeien en de specialisaties nog meer verdeeld kunnen worden”, besluit Kurt. (BCH)