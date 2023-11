Catho en Mathilde starten Kokette

Sinds dinsdag vind je op de hoek van de Processiestraat en de Molenstraat een nieuwe traiteurszaak. Catho (30) en Mathilde (26) Goossens brengen met Kokette “een mix van Belgische gerechten met een keuze aan gezonde voeding en wereldkeuken”.

De twee jonge Waregemnaars zijn gepokt en gemazeld in de voedingssector en delen een gemeenschappelijke passie voor alles wat met lekker eten te maken heeft.

Met de paplepel

Die liefde werd hen met de paplepel ingegeven door hun ouders Ann en Jan, die Restaurant De Koetsier uitbaten in de Marcel Windelsstraat. Beide zussen sprongen als tiener bij in de familiezaak en trokken in het secundair naar de Brugse hotelschool Spermalie. Na enkele jaren werkervaring starten ze met Kokette samen een nieuw culinair hoofdstuk.“Tijdens de coronacrisis hielpen we de takeaway-formule van onze ouders uit te werken. Toen begon het hard te kriebelen om dat idee tot leven te brengen”, vertelt Catho. “We hebben een breed aanbod samengesteld”, gaat Mathilde verder.

Huisbereide gerechten

“Van verse huisbereide gerechten en een assortiment aan fijne kazen en charcuterie tot kaas- en tapasplanken en delicatessen. Hier vind je een mix van Belgische gerechten met een mooi keuze aan gezonde voeding en wereldkeuken. We werken ook samen met lokale producenten. Ons zuurdesembrood komt bijvoorbeeld van ExtraBrood uit Sint-Baafs-Vijve, het vlees dan weer van Duroc d’Olives.” De traiteurswinkel vind je in het stadscentrum op de hoek van de Processiestraat en de Molenstraat. “Het pand is centraal gelegen en er is veel passage van de scholen en de kantoren in de buurt. Bovendien hebben we drie eigen parkeerplaatsen voor de deur.”

Kokette is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 18.30 uur, op zaterdag gaat de winkel om 17 uur dicht. Zondag en maandag zijn de vaste sluitingsdagen. (LV)

Meer info vind je via Instagram, Facebook en www.kokette.be. Met bestellingen en vragen kan je terecht bij hello@kokette.be en op het nummer 0469/23.96.52.