Casa sluit ook de deuren in Roeselare

De interieurketen Casa heeft woensdag het faillissement aangevraagd. 544 medewerkers dreigen daardoor hun job te verliezen. 63 winkels, waaronder de winkel langs de Ooststraat in Roeselare, sluit de deuren.

Langs de Ooststraat in Roeselare hielden woensdag heel wat passanten halt aan de Casa-winkel. Daar bleef de deuren woensdag echter gesloten. Een blad aan die voordeur gaf onmiddellijk een woordje uitleg. “Casa International en Casa Logistics hebben op 5 maart 2025 het faillissement aangevraagd. Hierdoor zijn alle activiteiten on hold gezet en sluiten wij (tijdelij) onze winkel/webshop. De curator die zal aangesteld worden, zal de komende weken beslissen of de winkel/webshop al dan niet nog terug opengaat in kader van het faillissementsdossier. In afwachting van deze informatie danken wij u voor uw jarenlange steun en vertrouwen en waarderen uw begrip in deze situatie.”

De interieurwinkel was jarenlang een vaste waarde in de Rodenbachstad. Casa startte in de Ooststraat, maar verhuisde later naar de Brugsesteenweg. In 2017 keerde Casa met een nieuwe shop terug naar de Ooststraat. “Ik had op het nieuws van het faillissement gehoord, maar kwam toch eens kijken. Misschien waren er nog eens extra solden. Ik kwam hier wel eens af en toe over de vloer. Spijtig genoeg is deze winkel, wellicht door het online gebeuren, ten dode opgeschreven. Ik ga wel liever nog naar een winkel in bakstenen”, aldus Ine die woensdagmiddag langs de Ooststraat wandelde. In die Ooststraat verdwenen de laatste maanden opnieuw enkele winkels. Dat merkt ook Chems Chouari van Subland, de broodjes- en snoepzaak schuin tegenover de Casa-winkel. “Spijtig, maar we blijven hoopvol.”