CASA failliet verklaard door ondernemingsrechtbank, drie curatoren aangeduid

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout, heeft CASA Logistics nv en CASA international nv failliet verklaard. Dat meldt de rechtbank donderdagmiddag. Er zijn drie curatoren aangesteld. De interieurketen had woensdag het faillissement aangevraagd. In West-Vlaanderen heeft CASA vestigingen in Roeselare, Brugge, Oostende, Kortrijk, Waregem, Knokke-Heist, Nieuwpoort en De Panne.

De drie curatoren zijn Geert Naulaerts, Paul Van Rompaey en Niels Feytons. Ook werden twee rechter-commissarissen aangeduid, die toezicht moeten houden op de curatoren. Aangezien CASA zelf geruime tijd op zoek ging naar een overnemer of financier, lijkt de kans klein dat de curatoren er één kunnen vinden. Hun voornaamste taak is om te beslissen wat er met de schulden, de winkels en het personeel zal gebeuren.

2.230 werknemers

De keten is behalve in ons land ook actief in Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Luxemburg, Spanje en Portugal en stelt alles samen 2.230 medewerkers tewerk. Wat zal gebeuren met de winkels buiten België hangt af van het wettelijk kader en de feitelijke situatie in die landen.

CASA is een van origine Belgische keten, die in 1988 bij de bekende Nederlandse ondernemersfamilie Blokker belandde. In april 2021 verkocht die de keten aan de Amsterdamse investeringsgroep Globitas. Vandaag is die nog steeds voor 51 procent eigenaar. De rest is in handen van de Nederlandse ondernemer Frank Pruijn. Eerder was ook de Zweeds-Libanese zakenman Ayad Al-Saffar in het kapitaal van CASA gestapt, maar dat duurde maar enkele maanden.

