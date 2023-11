Carwash Wildemeersch neemt Snel Auto Was over

De uitbaters van de bekende Carwash Wildemeersch uit Oostkamp realiseren met de overname van Snel Auto Was in de Kolvestraat een tweede vestiging. “We hebben de infrastructuur in Brugge vernieuwd zodat we in beide vestigingen dezelfde kwaliteit kunnen bieden”, zegt Mike Wildemeersch.

Opgericht in 1980 door Xavier Wildemeersch en Lilianne Leliaert is Carwash Wildemeersch aan de Gaston Roelandstraat door de jaren heen uitgegroeid tot een van de drukste beklante carwashes in de regio. Met Mike Wildemeersch en zijn echtgenote staat de tweede generatie nu al geruime tijd aan het roer van het bedrijf.

“Als jonge gast van dertien hielp ik al mee in de vakanties en op zaterdagen, en vanaf mijn zeventiende was ik er actief als ‘zelfstandig helper’”, zegt Mike Wildemeersch (44). “En toen mijn vader zijn rechteronderbeen verloor en niet meer kon werken, kwam de verantwoordelijk voor de zaak op mijn 23ste voor een groot stuk op mij terecht.”

Niet lang getwijfeld

Het bedrijf en de familie bleven ook later niet van onheil gespaard, want in 2017 legde een zware brand zowel de woning als de carwash van Mike en zijn gezin in de as. In een jaar tijd slaagden ze erin op dezelfde locatie een gloednieuwe carwash op te bouwen. “Het was al van voor de brand onze bedoeling om een tweede vestiging te starten, maar als er dan zoiets voorvalt denk je natuurlijk alleen nog maar hoe je je facturen zult kunnen betalen”, vertelt Mike.

“Maar we zijn nu toch al enkele jaren terug goed aan het werken en toen we hoorden dat Snel Auto Was in de Kolvestraat in Brugge over te nemen stond, hebben we niet lang getwijfeld. De nieuwe vestiging is een combinatie van self car wash, met vijf wasboxen, en een automatische wasstraat. We hebben de infrastructuur wel wat vernieuwd zodat we in beide vestigingen dezelfde kwaliteit kunnen aanbieden. En ik geef ook graag nog mee dat abonnementshouders van de vorige uitbating hun abonnement nog zeker een jaar kunnen blijven gebruiken.”

Meer info op www.carwash-wildemeersch.be.

